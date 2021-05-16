  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман: Мы доминировали, но стоило Сельте один раз дойти до ворот... Один раз!
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Мы доминировали, но стоило Сельте один раз дойти до ворот... Один раз!

Испания
(1 голосов)

Наставник "блауграны" подвел итоги домашнего поражения

Куман: Мы доминировали, но стоило Сельте один раз дойти до ворот... Один раз!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение от "Сельты" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги.

"Вечно это с нами происходит. Мы превосходили соперника, доминировали, но стоило ему один раз дойти до ворот... Один раз! Причем гол забит дальним ударом!

Вообще, если проанализировать голы, которые мы пропустили, то станет очевидно, что нам не повезло. В конце мы вдесятером рисковали, и удачи нам не хватило. Мы выдохлись к заключительному отрезку и психологически ослабли.

Вопросы о моем будущем – не ко мне. Месси сегодня показал свое умение забивать, это очень важно. Я надеюсь, что он провел не последний матч на "Камп Ноу", – рассказал Куман.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.05.2021 в 00:07
Що, навіть виграний Кубок не спасе Кумана від відставки?))) Замість того, щоб спокійно готовити Нідерланди до Євро Куман вибрав болото і прогадав...)))
Ответить
0
-1
download1 (huyersk)
16.05.2021 в 23:45
Куман: "Один раз - не гей"
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.05.2021 в 23:30
Умеет рассмешить.
Ответить
+1
-1
Broterhood
16.05.2021 в 23:23
Гандикап в деле
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 23:16
Куман-разрушитель.. Куман-доминатор..
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
16.05.2021 в 23:28
Доминатор 2 раза сегодня вынимал... мяч из сетки ворот.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.05.2021 в 23:11
Нам снова не повезло... И это говорит человек, претендующий называться Тренером Барселоны? Тьфу..
Ответить
+3
-1
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
16.05.2021 в 23:06
Не правда, два раза дошли. )
Ответить
+5
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
17.05.2021 в 00:30
Насправді навіть чотири удари по воротах гості спромоглися зробити... Але забили вдвічі більше ніж господарі за 20. Не повезло! Перш за все з екс-босом та тренерами, які той приводив... Кожного разу обираючи гіршого ніж попередник! Ну може Ку... трошечки краще ніж Ернесто 2...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...