Куман: Мы доминировали, но стоило Сельте один раз дойти до ворот... Один раз!

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение от "Сельты" в матче 37-го тура испанской Ла Лиги.

"Вечно это с нами происходит. Мы превосходили соперника, доминировали, но стоило ему один раз дойти до ворот... Один раз! Причем гол забит дальним ударом!

Вообще, если проанализировать голы, которые мы пропустили, то станет очевидно, что нам не повезло. В конце мы вдесятером рисковали, и удачи нам не хватило. Мы выдохлись к заключительному отрезку и психологически ослабли.

Вопросы о моем будущем – не ко мне. Месси сегодня показал свое умение забивать, это очень важно. Я надеюсь, что он провел не последний матч на "Камп Ноу", – рассказал Куман.