Примера. Эйбар вылетел, Хетафе остался, а Бетис сыграет в еврокубках

"Алавес" ушел от вылета, хотя всю зиму плелся последним в таблице и пережил две тренерских отставки по ходу сезона. Хавьер Кальеха сумел воодушевить команду, и в решающий момент она выдала свой самый результативный матч в году.

Баски так сильно хотели выиграть, что даже Рубен Дуарте отличился, который до этого вообще никогда не забивал в Примере. Потом, правда, их запал начал угасать, и класс "Гранады" позволил ей вернуться в игру, однако лидеры "Алавеса" - Хоселу и Риоха - таки дожали соперника.

Удержать их в команде - едва ли не главная задача менеджмента на лето. Также "Алавесу" предстоит обновить контракт Хавьера Кальехи, с которым команда набрала феноменальные 15 очков из 24 возможных на финише сезона, что и позволило уйти от понижения в классе даже несмотря на ужасный старт.

Касательно "Гранады", то у нее турнирных задач давно не осталось - "Насриды" провели сильный по своим меркам сезон и комфортно финишируют где-то в районе 10-го места.

37-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Гранада" - 4:2

Голы: Понс, 8, Дуарте, 21, Хоселу, 66, Риоха, 72 - Молина, 31, Пуэртас, 63

"Алавес": Пачеко - Падилья (Наварро, 90+1), Лагуардия, Лежен, Дуарте - Понс, Батталья, Пина (Сайнс, 90+1), Риоха (Пеллистри, 73) - Лукас Перес (Ману Гарсия, 85), Хоселу (Гвидетти, 90+1)

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Дуарте, Неуэн Перес (Херман Санчес, 41), Кини - Этеки (Домингуш Кина, 84), Гоналон (Феде Вико, 41) - Соро (Мачис, 57), Суарес, Марин (Пуэртас, 46) - Молина

Предупреждения: Ману Гарсия, 90+2, Гвидетти, 90+3 - Перес, 20, Этеки, 30, Дуарте, 45, Кини, 47

"Бетис" возвращается в еврокубки спустя три сезона. "Уэска" перегорела до старта и не показала свой футбол на поле фаворита.

Игра в целом получилась нервной; в первом тайме и моментов особых ни у кого не было. После перерыва "Бетис" смог прибавить и заработал пенальти благодаря ошибке Гастона Сильвы. Борха Иглесиас с точки забил свой 10-й гол в сезоне.

"Уэска" пошла было отыгрываться, но была ближе к 0:2, чем к 1:1. Еще и красную в добавленное время заработала - это Дани Эскриче пошел в грязный подкат против Гуардадо.

Теперь все для команды Пачеты решится в последнем туре, когда она примет "Валенсию". Сейчас "Уэска" опережает "Эльче" по дополнительным показателям и идет 17-й, но рассчитывать сугубо на еще одну осечку конкурента было бы неразумно - нужно побеждать самим. Касательно "Бетиса", то он с 58 очками устроился на 6-й строчке. Его работа выполнена.

37-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Уэска" - 1:0

Гол: Иглесиас, 57 (с пенальти)

"Бетис": Браво - Эмерсон, Бартра, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Каналес (Гуардадо, 83) - Хоакин (Лайнес, 59), Фекир, Родри (Тельо, 72) - Иглесиас (Морон, 83)

"Уэска": Альваро Фернандес - Вавро (Гастон Сильва, 7), Пулидо, Сиовас (Москера, 80) - Микель Рико (Эскриче, 62) - Маффео (Педро Лопес, 61), Феррейро, Сеоане, Галан (Серхио Гомес, 61) - Сандро Рамирес, Рафа Мир

Предупреждения: Лайнес, 88 - Рико, 17, Галан, 28, Сиовас, 59, Сандро Рамирес, 68, Феррейро, 86

Удаление: Эскриче, 90+4

Как и "Алавес", "Хетафе" в предпоследний момент гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Пусть это был ужасный год для команды Бордаласа, и она забила меньше, чем в любом из четырех последних годов, в нужный момент Аленья и Кубо пробили, куда надо.

После гола японца на скамейке "Дачников" началось настоящее безумие - бутылки с водой летали, все обнимались, вопили, кажется, даже сидение на скамейке поломали. Тренер Бордалас не сдерживал своих, а наоборот, был заводилой в этом веселье.

Потом, правда, "Хетафе" пережил непростые минуты на поле, однако выстоял ценой кучи желтых и одной красной карточки, и теперь последний тур для него превратился в формальность. Кто бы мог подумать год назад, что синие будут этим тешиться? Тогда "Хетафе" еще играл в еврокубках, но в футболе все меняется очень быстро.

Что касается "Леванте", то он с 40 очками давно потерял турнирную мотивацию. Наверное, поэтому "Лягушки" сегодня лишь раз пробили в створ ворот.

37-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Леванте" - 2:1

Голы: Аленья, 13, Кубо, 84 - Мелеро, 30

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Иглесиас, 75), Даконам, Тимор, Оливера - Аленья (Кучо Эрнандес, 75), Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Кубо, 75) - Унал (Ньом, 56), Анхель (Мата, 25)

"Леванте": Карденас - Коке (Мирамон, 84), Везу (Дуарте, 46), Робер, Клерк - де Фрутос, Мальса, Мелеро, Моралес (Кочорашвили, 71) - Дани Гомес (Серхио Леон, 64), Кантеро (Рохер Марти, 64)

Предупреждения: Арамбарри, 82, Кубо, 85, Иглесиас, 86, Сория, 90+4, Кучо Эрнандес, 90+6

Удаление: Тимор, 90+1

Выиграл тот, кому было нужнее. По правде, "Кадис" не наиграл даже на один забитый мяч и провел его во многом случайно, пока "Эльче" создавал момент за моментом.

Помимо трех голов у "Эльче" были еще две перекладины, незасчитанный гол Мильи - короче, полный комплект. Гости превзошли соперника в ударах, обводках, верховых передачах, проценту точности пасов, а мяч контролировали под 70% времени. Кажется, еще лучше "Эльче" играть просто не в состоянии.

Теперь чтобы спастись от вылета команде Франа Эскрибы нужно в последнем туре брать очки против "Атлетика" и рассчитывать, что "Уэска" оступится с "Валенсией". Вариант, прямо скажем, неочевидный, но реальный, если "Эльче" сыграет с басками так, как он это сделал сегодня в Кадисе.

37-й тур Примеры. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Эльче" - 1:3

Голы: Хосе Мари, 15 (с пенальти) - Пере Милья, 58, Диего Гонсалес, 64, Фидель, 88

"Кадис": Хиль - Мартин, Фали Хименес, Мауро Лопес, Эспино (Искьердо, 61) - Алехо (Аугусто Фернандес, 73), Йонссон (Алькала, 62), Хосе Мари (Собрино, 72), Лосано - Мальбашич, Шапоньич (Негредо, 72)

"Эльче": Гассанига - Баррахан, Верду, Диего Гонсалес - Хосан (Сифуэнтес, 77), Гути, Мфулу (Марконе, 77), Фидель - Пьятти (Каррильо, 59) - Пере Милья, Бойе (Паласиос, 84)

Предупреждения: Алехо, 66, Лосано, 90+1, Фали Хименес, 90+3 - Верду, 15, Хосан, 53, Фидель, 73, Диего Гонсалес, 76

А вот "Эйбар" с элитой попрощался. Команда Хосе Луиса Мендилибара набрала 7 очков в трех последних турах, но на "Месталье" не выдержала напряжения и развалилась уже со старта.

Гедешу и Солеру не составило труда разобрать на запчасти дрогнувших басков - оба оформили по дублю уже за 50 минут. "Эйбар" попытался перестроиться, сделав две замены в середине первого тайма, но глобально на игру это не повлияло.

Отметим, что на этот матч пустили 2,500 болельщиков, чего в Испании не было уже очень давно. Фанаты поддерживали "Летучих мышей", но также и поносили президента клуба Питера Лима, и их можно понять. Стоило убрать Хави Грасию с поста тренера, как команда ожила и показывает свой лучший футбол в сезоне.

Касательно "Эйбара", то он непрерывно играл в Ла Лиге с 2014 года. Вернуться в элиту ему будет нелегко- клуб базируется в крохотном городке, и последнее время его ключевым источником дохода была продажа ТВ-прав, на которых в Примере зарабатывают в десятки раз больше, чем в Сегунде. Следовательно, самых высокооплачиваемых игроков баски продадут еще до старта нового сезона.

37-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Эйбар" - 4:1

Голы: Гедеш, 3, 49, Солер, 19, 30 - Хиль, 38

"Валенсия": Силлесен - Коррея (Пиччини, 69), Паулиста, Гильямон, Диахаби (Мангала, 85), Гайя - Ли Кан Ин (Вальехо, 80), Васс (Рачич, 68), Солер, Гедеш - Макси Гомес (Гамейро, 80)

"Эйбар": Дмитрович - Корреа (Посо, 68), Оливейра, Арбилья, Коте - Ресио, Эспозито (Диоп, 68), Атьенса (Алейш Гарсия, 77), Кевин Родригеш (Хиль, 36) - Кике, Муто (Энрич, 36)