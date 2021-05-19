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Мальорка вернулась в Ла Лигу
Камбэк оформлен
Getty Images / Global Images Ukraine
"Мальорка" гарантировала свое возвращение в Высший дивизион Испании. Команда стала вторым коллективом, который оформил промоушн в Ла Лигу на сезон-2021/22.
Банда Луиса Гарсии досрочно взяла серебро в Сегунде благодаря проигрышу "Альмерии". Ранее камбэк в Примеру себе обеспечил "Эспаньол".
????????????????????????????????????????????????????????????, sí, lo repetimos las veces que haga falta:— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 18, 2021
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Напомним, в сезоне-2019/20 года "Мальорка" потеряла шанс остаться в Ла Лиге еще в предпоследнем туре. Наивысшие достижения клуба: Кубок Испании (2003/03), Суперкубок страны (1998) и финал Кубка обладателей кубков УЕФА (1998/99).
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