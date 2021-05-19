Мальорка вернулась в Ла Лигу

"Мальорка" гарантировала свое возвращение в Высший дивизион Испании. Команда стала вторым коллективом, который оформил промоушн в Ла Лигу на сезон-2021/22.

Банда Луиса Гарсии досрочно взяла серебро в Сегунде благодаря проигрышу "Альмерии". Ранее камбэк в Примеру себе обеспечил "Эспаньол".

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???? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????????????????????????́???? ❤️ pic.twitter.com/zpbbX9eX43 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 18, 2021

Напомним, в сезоне-2019/20 года "Мальорка" потеряла шанс остаться в Ла Лиге еще в предпоследнем туре. Наивысшие достижения клуба: Кубок Испании (2003/03), Суперкубок страны (1998) и финал Кубка обладателей кубков УЕФА (1998/99).