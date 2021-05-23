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Валенсию покинули два игрока
Футболисты оказались не нужными клубу
Испанскую "Валенсию" покинули защитник Эльяким Мангала и нападающий Кевин Гамейро. У обеих игроков закончились контракты с клубом. О подписании новых соглашений стороны не договорились.
Мангала перешел в "Валенсию" в 2019-м году, а Гамейро выступал в команде с 2018-го.
В прошлом сезоне защитник сыграл в 10 матчах за "летущих мышей" во всех турнирах. Нападающий провел 27 поединков, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
Команда финишировала на 13-м месте в Ла Лиге сезона 2020/21.
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