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Чемпион Испании хочет подписать игрока из АПЛ, зи которым Симеоне следит 3 года
фото - Getty Images
Атакующий полузащитник английского чемпиона "Манчестер Сити" португалец Бернарду Силва может стать игроком испанского "Атлетико".
Мадридский чемпион хочет подписать 26-летнего хавбека в летнее трансферное окно. "Атлетико" намерен усилить состав, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает France Football.
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в приглашении португальца и следит за ним с 2016 года.
Для "Атлетико" преимуществом в борьбе за Силву могут стать хорошие отношения, сложившиеся между руководством клуба и агентом игрока Жорже Мендешем. Если Бернарду Силва пойдет, "Манчестер Сити" попытается купить Джека Грилиша у "Астон Виллы".
"Горожане" готовы отпустить португальца, если он решит уйти в другую команду. Срок действующего контракта футболиста с клубом истекает в 2025 году.
Полузащитник выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 26 матчах АПЛ.
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