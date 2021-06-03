  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чемпион Испании хочет подписать игрока из АПЛ, зи которым Симеоне следит 3 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Испании хочет подписать игрока из АПЛ, зи которым Симеоне следит 3 года

Испания
(1 голосов)
Чемпион Испании хочет подписать игрока из АПЛ, зи которым Симеоне следит 3 года

фото - Getty Images

Новина українською

Атакующий полузащитник английского чемпиона "Манчестер Сити" португалец Бернарду Силва может стать игроком испанского "Атлетико".

Мадридский чемпион хочет подписать 26-летнего хавбека в летнее трансферное окно. "Атлетико" намерен усилить состав, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает France Football.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в приглашении португальца и следит за ним с 2016 года.

Для "Атлетико" преимуществом в борьбе за Силву могут стать хорошие отношения, сложившиеся между руководством клуба и агентом игрока Жорже Мендешем. Если Бернарду Силва пойдет, "Манчестер Сити" попытается купить Джека Грилиша у "Астон Виллы".

Читайте такжеФабрегас: Сити мог бы сделать команду из запасных и бороться за победу в ЛЧ

"Горожане" готовы отпустить португальца, если он решит уйти в другую команду. Срок действующего контракта футболиста с клубом истекает в 2025 году.

Полузащитник выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 26 матчах АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Манчестер Сити Бернарду Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...