Чемпион Испании хочет подписать игрока из АПЛ, зи которым Симеоне следит 3 года

Атакующий полузащитник английского чемпиона "Манчестер Сити" португалец Бернарду Силва может стать игроком испанского "Атлетико".

Мадридский чемпион хочет подписать 26-летнего хавбека в летнее трансферное окно. "Атлетико" намерен усилить состав, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает France Football.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в приглашении португальца и следит за ним с 2016 года.

Для "Атлетико" преимуществом в борьбе за Силву могут стать хорошие отношения, сложившиеся между руководством клуба и агентом игрока Жорже Мендешем. Если Бернарду Силва пойдет, "Манчестер Сити" попытается купить Джека Грилиша у "Астон Виллы".

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"Горожане" готовы отпустить португальца, если он решит уйти в другую команду. Срок действующего контракта футболиста с клубом истекает в 2025 году.

Полузащитник выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 26 матчах АПЛ.