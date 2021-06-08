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Атлетико и Манчестер Сити могут совершить обмен ключевыми полузащитниками
Коллаборация Симеоне и Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" и английский "Манчестер Сити" могут обменяться футболистами средней линии. "Матрасники" уже давно следят за Бернарду Силвой, португалец входит в шорт-лист Диего Симеоне несколько лет.
На днях мадридцы предложили "горожанам" Сауля Ньигеса в обмен на Бернарду Силву, как сообщает авторитетное издание The Times. Обоим исполнителям по 26 лет. Вполне возможно, что сделку оформят как два трансфера, что поможет клубам не попасть в капкан финансового фэйр-плэй.
"Атлетико" оценивает Сауля в 70 миллионов евро. По информации СМИ, также на хавбека претендует "Ювентус".
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