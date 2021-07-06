Порно-сервис предложил помощь Барселоне в подписании Месси

Компания Stripchat, которая работает в области стриминга взрослых видео через веб-камеры, выступила с предложением помощи испанской "Барселоне".

Stripchat предлагает соглашение, по которому даст клубу 10 млн долларов на новый контракт с капитаном Лионелем Месси.

Зато платформа хочет стать стриминговим партнером "Барселоны" в сезоне 2021/22.

Напомним, что Месси официально стал свободным агентом. Соглашений с другими клубами он не заключал, "Барса" надеется удержать шестикратного обладателя "Золотого мяча" на "Камп Ноу".