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Порно-сервис предложил помощь Барселоне в подписании Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Компания Stripchat, которая работает в области стриминга взрослых видео через веб-камеры, выступила с предложением помощи испанской "Барселоне".
Stripchat предлагает соглашение, по которому даст клубу 10 млн долларов на новый контракт с капитаном Лионелем Месси.
Зато платформа хочет стать стриминговим партнером "Барселоны" в сезоне 2021/22.
Напомним, что Месси официально стал свободным агентом. Соглашений с другими клубами он не заключал, "Барса" надеется удержать шестикратного обладателя "Золотого мяча" на "Камп Ноу".
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