Барселона взяла в аренду австрийского вундеркинда, который дебютировал в сборной в 17 лет

Венский "Рапид" объявил о переходе на правах аренды на один сезон в "Барселону" 18-летнего атакующего хавбека Юсуфа Демира. Перед этим тот продлил контракт с родным клубом до 2023-го года. "Барселона" будет иметь право по итогам аренды выкупить игрока.

Стороны не разглашают детали сделки, однако Transfermarkt указывает, что аренда будет стоить "Барселоне" полмиллиона евро. Самого игрока портал оценивает в 8 млн евро.

Юсуф Демир считается одним из самых больших талантов Европы в своем поколении. За "Рапид" несмотря на юный возраст он уже успел сыграть 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

В марте он дебютировал в составе национальной сборной в матче отбора к ЧМ против Фарерских островов. Тогда ему еще не исполнилось 18 (день рождения отпраздновал 3 июня). За юниорские и молодежные сборные он забил 20 голов в 27 матчах.

Сам Юсуф Демир так прокомментировал свой переход: "С переходом в "Барселону" осуществляется огромная детская мечта. Я переезжаю в свой любимый клуб, являющийся крупнейшим в мире". В "Рапиде" отмечают, что из-за желания самого Демира присоединиться именно к каталонцам ранее венский клуб отказал многим другим грандам.

Добавим, что Юсуф будет заявлен на сезон за "Барселону Б", которая выступает в третьем по рангу дивизионе.

Напомним, что сейчас "Барселона" переживает существенные финансовые трудности, из-за которых не смогла вовремя продлить контракт с Лионелем Месси. Аргентинец официально пока является свободным агентом. Чтобы продолжить сотрудничество, ему придется либо существенно уменьшить контракт, либо "Барселоне" придется распродавать игроков. В СМИ, в частности, сообщали, что каталонцы готовы отпустить Антуана Гризманна.