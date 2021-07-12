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Австралийский вратарь перешел в испанскую Ла Лигу

Испания
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Из АПЛ

Австралийский вратарь перешел в испанскую Ла Лигу

Фото: Реал Сосьєдад

Новина українською

Голкипер английского "Брайтона" австралиец Мэтью Райан перешел в испанский "Реал-Сосьедад".

29-летний вратарь стал полноценным игроком клуба, но стоимость трансфера и срок контракта пока не называют.

В прошлом сезоне Райан находился в аренде лондонского "Арсенала". Сыграл 14 матчей, пропустил 21 гол, 3 матча сыграл на "ноль".

"Реал-Сосьедад" - не первый для Мэтью клуб в Испании - в 2015-2017 годах он играл в "Валенсии".

По итогам сезонов 2020-21 "Реал-Сосьедад" занял 5 место в Ла Лиге, "Брайтон" - 16-е в АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Брайтон энд Хоув Альбион Мэтью Райан
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