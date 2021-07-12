Австралийский вратарь перешел в испанскую Ла Лигу

Голкипер английского "Брайтона" австралиец Мэтью Райан перешел в испанский "Реал-Сосьедад".

29-летний вратарь стал полноценным игроком клуба, но стоимость трансфера и срок контракта пока не называют.

В прошлом сезоне Райан находился в аренде лондонского "Арсенала". Сыграл 14 матчей, пропустил 21 гол, 3 матча сыграл на "ноль".

"Реал-Сосьедад" - не первый для Мэтью клуб в Испании - в 2015-2017 годах он играл в "Валенсии".

По итогам сезонов 2020-21 "Реал-Сосьедад" занял 5 место в Ла Лиге, "Брайтон" - 16-е в АПЛ.