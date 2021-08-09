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Стало известно, почему Агуэро пропустил матч между Барселоной и Ювентусом за Кубок Гампера

Испания
(1 голосов)

И Лангле

Стало известно, почему Агуэро пропустил матч между Барселоной и Ювентусом за Кубок Гампера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 8 августа, каталонская "Барселона" разбила туринский "Ювентус" (3:0) в финальном матче за Кубок Гампера. На поле не вышло два представителя каталонцев – защитник Клеман Лангле и форвард Серхио Агуэро.

Пресс-служба "сине-гранатовых" сообщает, что у француза возникли проблемы с сухожилием в правом колене, у аргентинца – с правой голенью. Агуэро потребуются дополнительные тесты для того, чтобы определить степень повреждения, а также сроки восстановления.

Напомним, на днях каталонский покинул Лионель Месси, он не смог продлить контракт с "Барселоной" из-за правил Ла Лиги и финансовых проблем клуба.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Клеман Лангле
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Источник:
FCB

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Комментарии (1)
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hapos25
09.08.2021 в 12:29
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