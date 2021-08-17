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Хочет поставить рекорд по матчам за календарный год: Педри будет вызван в сборную Испании

Испания
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Воспитанник "Барселоны" не знает что такое усталость

Хочет поставить рекорд по матчам за календарный год: Педри будет вызван в сборную Испании

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Педри из "Барселоны" не взял отпуск после Олимпийских игр в Токио и поедет на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат Мира в Катаре, сообщает Marca. "Блауграна" хотела, чтобы игрок отдохнул, во время матчей сборных.

Сообщается, что "Барселона" хотела, чтобы игрок отдохнул, во время сентябрьского перерыва на матчи сборных, но Луис Энрике не видит команду, без основного полузащитника.

18-летний испанец не чувствует усталости: в прошлом сезоне он провел 73 матча и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Бруну Фернандеша, у которого 72 игры в активе.

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К тому же, игрок даже не взял отдых после выступления за олимпийскую сборную Испании по футболу, как это сделали его партнёры Пау Торрес, Унай Симон и Дани Ольмо.

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В статье: Барселона Луис Энрике сборная Испании Педри
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Источник:
marca.com

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