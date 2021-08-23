Реал попытается подписать защитника Манчестер Сити

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может перебраться в Испанию. В услугах 27-летнего игрока заинтересован "Реал", информирует Mundo Deportivo.

"Манчестер Сити" пригласил к себе Ляпорта из "Атлетика" в январе 2018 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Ляпорт провел 27 матчей за "Ман Сити", в которых забил 2 гола.