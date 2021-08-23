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Реал попытается подписать защитника Манчестер Сити
Ляпорт может снова вернуться в Испанию
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может перебраться в Испанию. В услугах 27-летнего игрока заинтересован "Реал", информирует Mundo Deportivo.
"Манчестер Сити" пригласил к себе Ляпорта из "Атлетика" в январе 2018 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
В минувшем сезоне Ляпорт провел 27 матчей за "Ман Сити", в которых забил 2 гола.
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