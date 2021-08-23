  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал попытается подписать защитника Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал попытается подписать защитника Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

Ляпорт может снова вернуться в Испанию

Реал попытается подписать защитника Манчестер Сити

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может перебраться в Испанию. В услугах 27-летнего игрока заинтересован "Реал", информирует Mundo Deportivo.

"Манчестер Сити" пригласил к себе Ляпорта из "Атлетика" в январе 2018 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Ляпорт провел 27 матчей за "Ман Сити", в которых забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...