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Фиорентина подписала защитника Реала

Испания
(1 голосов)

Кому теперь обороняться?

Фиорентина подписала защитника Реала

Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Альваро Одриосола из мадридского "Реала" подписал контракт с "Фиорентиной". Это будет годичная аренда.

Игрок возьмет в команде 29 номер.

Он стал 3 защитником, покинувшим мадридский клуб этим летом, присоединившись к Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану. На место ушедших пришел один Алаба.

В команде осталось всего 7 футболистов, которые могли бы сыграть в защите.

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В прошлом сезоне Альваро провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Защитник присоединился к "сливочным" в 2018 году, но так и не сумел вытеснить Карвахаля из основы.

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В статье: Реал (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Альваро Одриосола
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