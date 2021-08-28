Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина подписала защитника Реала
Кому теперь обороняться?
Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен
Альваро Одриосола из мадридского "Реала" подписал контракт с "Фиорентиной". Это будет годичная аренда.
2⃣9⃣ Our new number 29 ⚜️#ForzaViola ???? #Fiorentina #ACFFiorentina #Odriozola pic.twitter.com/FLdkrBTySz— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 28, 2021
Игрок возьмет в команде 29 номер.
Он стал 3 защитником, покинувшим мадридский клуб этим летом, присоединившись к Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану. На место ушедших пришел один Алаба.
В команде осталось всего 7 футболистов, которые могли бы сыграть в защите.
В прошлом сезоне Альваро провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Защитник присоединился к "сливочным" в 2018 году, но так и не сумел вытеснить Карвахаля из основы.
Популярное сейчас
- Андриюк: Сайтам предлагают от 200 $ за удаление новостей о ДТП с Лучи
- Заря начнет групповой этап Лиги конференций за полярным кругом
- Динамо купит бразильского форварда за 6 млн евро. Остался только медосмотр
- Реал поставил ультиматум ПСЖ на счет трансфера Мбаппе
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО