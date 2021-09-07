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Лапорта – о "безумном" камбэке Неймара в Барселону и ненужном Гризманне

Испания
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Президент "сине-гранатовых" высказался обо всём

Лапорта – о "безумном" камбэке Неймара в Барселону и ненужном Гризманне

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в понедельник дал несколько интервью каталонским телеканалам. Он подтвердил, что весной рассматривался камбэк Неймара в "блауграну", а также поделился мнением, что Гризманн не был нужен клубу.

"Мы пытались подписать Неймара", – сказал Лапорта TV3 в понедельник, подтвердив сообщения, появившиеся в Испании ранее в тот же день.

"В тот момент (после избрания в марте) это казалось интересным подписанием. Мы с ним связались. Он был без ума от приезда.

В то время мы интерпретировали честную игру по-другому. Если бы мы знали все правила (в Ла Лиге), мы бы не делали этого предложения", – заявил Лапорт.

"Гризманн – не тот игрок, который был нужен "Барсе". Я думаю, он мог дать нам больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он не смог встроиться в систему "Барселоны".

Отношение Гризманна к делу всегда было хорошим. Он был очень активным, а в прошлом году забил важные голы, особенно – в Кубке Испании", – сказал Лапорта.

Напомним, что весной появлялись слухи о возвращении Неймара в "Барселону". Позже, Лапорт стал лично высказываться по поводу серьезных финансовых проблем "Барселоны".

В Ла Лиге действует ограничение зарплат, которое не позволяет клубу тратить более 80% доходов на зарплатную ведомость.

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В статье: Неймар Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
07.09.2021 в 21:20
Для того щоб вбудувати Гризманна в систему повинен був бути ТРЕНЕР! Не той, хто забезпечує найкращу гру лідера команди, а той хто будує гру КОМАНДИ з її суперзіркою!
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