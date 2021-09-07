Лапорта – о "безумном" камбэке Неймара в Барселону и ненужном Гризманне

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в понедельник дал несколько интервью каталонским телеканалам. Он подтвердил, что весной рассматривался камбэк Неймара в "блауграну", а также поделился мнением, что Гризманн не был нужен клубу.

"Мы пытались подписать Неймара", – сказал Лапорта TV3 в понедельник, подтвердив сообщения, появившиеся в Испании ранее в тот же день.

"В тот момент (после избрания в марте) это казалось интересным подписанием. Мы с ним связались. Он был без ума от приезда.

В то время мы интерпретировали честную игру по-другому. Если бы мы знали все правила (в Ла Лиге), мы бы не делали этого предложения", – заявил Лапорт.

"Гризманн – не тот игрок, который был нужен "Барсе". Я думаю, он мог дать нам больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он не смог встроиться в систему "Барселоны".

Отношение Гризманна к делу всегда было хорошим. Он был очень активным, а в прошлом году забил важные голы, особенно – в Кубке Испании", – сказал Лапорта.

Напомним, что весной появлялись слухи о возвращении Неймара в "Барселону". Позже, Лапорт стал лично высказываться по поводу серьезных финансовых проблем "Барселоны".

В Ла Лиге действует ограничение зарплат, которое не позволяет клубу тратить более 80% доходов на зарплатную ведомость.