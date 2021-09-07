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Лапорта – о "безумном" камбэке Неймара в Барселону и ненужном Гризманне
Президент "сине-гранатовых" высказался обо всём
Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в понедельник дал несколько интервью каталонским телеканалам. Он подтвердил, что весной рассматривался камбэк Неймара в "блауграну", а также поделился мнением, что Гризманн не был нужен клубу.
"Мы пытались подписать Неймара", – сказал Лапорта TV3 в понедельник, подтвердив сообщения, появившиеся в Испании ранее в тот же день.
"В тот момент (после избрания в марте) это казалось интересным подписанием. Мы с ним связались. Он был без ума от приезда.
В то время мы интерпретировали честную игру по-другому. Если бы мы знали все правила (в Ла Лиге), мы бы не делали этого предложения", – заявил Лапорт.
"Гризманн – не тот игрок, который был нужен "Барсе". Я думаю, он мог дать нам больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он не смог встроиться в систему "Барселоны".
Отношение Гризманна к делу всегда было хорошим. Он был очень активным, а в прошлом году забил важные голы, особенно – в Кубке Испании", – сказал Лапорта.
Напомним, что весной появлялись слухи о возвращении Неймара в "Барселону". Позже, Лапорт стал лично высказываться по поводу серьезных финансовых проблем "Барселоны".
В Ла Лиге действует ограничение зарплат, которое не позволяет клубу тратить более 80% доходов на зарплатную ведомость.
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