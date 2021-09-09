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Гризманн – о камбэке в Атлетико: Лучшее место, чтобы быть счастливым
А Каталония, значит, нет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в "Атлетико" из "Барселоны" на правах аренды. Цитируют игрока испанские СМИ.
"Я очень доволен, уже 10 дней не могу спать. Я наслаждаюсь этим моментом. В каждом матче я отдам все за те усилия, которые мадридский клуб приложил для моего возвращения. В "Атлетико" хотели, чтобы я вернулся, я хотел этого тоже. Это лучшее место, чтобы быть счастливым".
"Думаю, что между мной и фанатами "матрасников" сложились хорошие отношения. Я отдам все силы, чтобы мы вновь смогли пережить волшебные футбольные вечера".
Соглашение между каталонцами и мадридцами включает в себя обязательство выкупа Гризманна за 40 миллионов евро. В 2019-м "сине-гранатовые" заплатили за Антуана 120 миллионов.
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