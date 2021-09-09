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Гризманн – о камбэке в Атлетико: Лучшее место, чтобы быть счастливым

Испания
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(1 голосов)

А Каталония, значит, нет?

Гризманн – о камбэке в Атлетико: Лучшее место, чтобы быть счастливым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход в "Атлетико" из "Барселоны" на правах аренды. Цитируют игрока испанские СМИ.

"Я очень доволен, уже 10 дней не могу спать. Я наслаждаюсь этим моментом. В каждом матче я отдам все за те усилия, которые мадридский клуб приложил для моего возвращения. В "Атлетико" хотели, чтобы я вернулся, я хотел этого тоже. Это лучшее место, чтобы быть счастливым".

"Думаю, что между мной и фанатами "матрасников" сложились хорошие отношения. Я отдам все силы, чтобы мы вновь смогли пережить волшебные футбольные вечера".

Соглашение между каталонцами и мадридцами включает в себя обязательство выкупа Гризманна за 40 миллионов евро. В 2019-м "сине-гранатовые" заплатили за Антуана 120 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Kalina ua (Sumy)
09.09.2021 в 11:20
Да, похож на продажную ш...у, чемпионом ты не станешь, наслаждайся моментами.
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СашаXM (Хмельницкий)
09.09.2021 в 10:49
красиво Атлетико кинул барсу на мешок бабок))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2021 в 11:25
Подтверди, что ты не тупой и, что ты отвечаешь за свои слова. Дай цифры "мешка бабок"...Не сливайся... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ.
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