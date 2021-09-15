У двух игроков Барселоны были выявлены травмы после матча с Баварией. Педри не мог играть вечно

Сегодня утром Педри и Альба прошли обследование, которое выявило повреждения у обоих игроков. У полузащитника травма четырехглавой мышцы бедра, а у защитника – задней поверхности того же бедра, об этом сообщает официальный сайт "Барсы".

Сроки восстановления игроков будут объявлены позже.

Напомним, что Педри – первый в минувшем сезоне игрок по количеству матчей. Он сыграл в основе "Барселоны" полный сезон, а также выступал в старте сборной Испании на Евро и Олимпийских играх в Токио.