Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора

"Барселона" все-таки не собралась после унизительного разгрома от "Баварии" в ЛЧ. Вместо того, чтобы биться за себя и своего тренера, каталонцы выдали еще один невнятный матч, еле уйдя от поражения от одного из аутсайдеров сезона.

Безусловно, "Гранаде" очень помог быстрый гол - уже на 2-й минуте Эскудеро ухитрился подать на дальнюю, откуда мяч в ворота переправил Дуарте.

После этого гости сели в глубокую защиту, ну а "Барса" хоть и забрала мяч, толком не знала, что с ним делать. Опасность у ворот Максимиану возникала редко и почти исключительно после стандартов. Вспоминается удар Роберто в штангу после подачи с углового и небольшой суматохи, а также выстрел Араухо, который в бесподобном прыжке отразил вратарь.

"Гранада" ответила на это своим моментом - и здесь уже тер Штеген проявил мастерство, отразив плотный удар Мончу. Итог к перерыву по шансам 2:2, по голам - 0:1.

Второй тайм ничего в игре не поменял. Депай, кажется, и не планировал включаться; Коутиньо отыграл привычно для себя последних лет - то есть, никак; даже Френки де Йонг - и то не дал привычного движения. С молодых же и спрашивать неловко - парням по 17-19 лет. Ну и откуда по такой игре взяться моментам?

Когда Люк де Йонг с двух метров головой не попал в створ, показалось, что песенка "Кулес" спета, да и Рональда Кумана тоже. Это был какой-то позор. К счастью, на поле оставался активный Араухо, который с энной попытки таки добился своего и отправил мяч в ворота после навеса. Может, из него вырастет новый лидер? У Рональда явно есть характер.

