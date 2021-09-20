Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора

"Барселона" все-таки не собралась после унизительного разгрома от "Баварии" в ЛЧ. Вместо того, чтобы биться за себя и своего тренера, каталонцы выдали еще один невнятный матч, еле уйдя от поражения от одного из аутсайдеров сезона.

Безусловно, "Гранаде" очень помог быстрый гол - уже на 2-й минуте Эскудеро ухитрился подать на дальнюю, откуда мяч в ворота переправил Дуарте.

После этого гости сели в глубокую защиту, ну а "Барса" хоть и забрала мяч, толком не знала, что с ним делать. Опасность у ворот Максимиану возникала редко и почти исключительно после стандартов. Вспоминается удар Роберто в штангу после подачи с углового и небольшой суматохи, а также выстрел Араухо, который в бесподобном прыжке отразил вратарь.

1'28""– Domingos Duarte has scored the earliest goal at Camp Nou against @FCBarcelona in LaLiga since Atlético de Madrid’s Fernando Torres in February 2005 (00:37). Riser. pic.twitter.com/mo0SyouuwI — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2021

"Гранада" ответила на это своим моментом - и здесь уже тер Штеген проявил мастерство, отразив плотный удар Мончу. Итог к перерыву по шансам 2:2, по голам - 0:1.

Второй тайм ничего в игре не поменял. Депай, кажется, и не планировал включаться; Коутиньо отыграл привычно для себя последних лет - то есть, никак; даже Френки де Йонг - и то не дал привычного движения. С молодых же и спрашивать неловко - парням по 17-19 лет. Ну и откуда по такой игре взяться моментам?

Когда Люк де Йонг с двух метров головой не попал в створ, показалось, что песенка "Кулес" спета, да и Рональда Кумана тоже. Это был какой-то позор. К счастью, на поле оставался активный Араухо, который с энной попытки таки добился своего и отправил мяч в ворота после навеса. Может, из него вырастет новый лидер? У Рональда явно есть характер.

54 - @FCBarcelona have made 54 total crosses vs Granada CF, their second highest tally in a single LaLiga game since, at least 2005/06 (after 55 vs Málaga in Novembert 2016). Bombing. pic.twitter.com/WwegUTpT33 — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2021

"Гранада" не отстояла минимальное преимущество и по-прежнему плетется внизу таблицы с 3 очками. У "Барсы" же 8 баллов, матч в запасе и очень невнятные перспективы. Араухо сам чемпионат не вытащит, а помогать никто не спешит. Кажется, Куман теряет контроль над командой и его отставка - просто дело времени.

5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" - 1:1

Гол: Араухо, 90 - Дуарте, 2

"Барселона": тер Штеген - Дест, Эрик Гарсия, Араухо, Бальде (Мингеса, 42) - Роберто (Люк де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), Френки де Йонг - Демир (Пике, 75), Депай, Коутиньо (Гави, 60)

"Гранада": Максимиану - Кини, Дуарте, Абрам (Херман Санчес, 78), Эскудеро (Нева, 46) - Милья - Пуэртас (Гоналон, 67), Мончу, Этеки (Монторо, 30), Мачис - Молина (Суарес, 67)

Предупреждения: Мингеса, 77, Араухо, 88, Пике, 90+2 - Монторо, 40, Гоналон, 71, Максимиану, 86, Мончу, 87, Кини, 88, Бакка, 90+1