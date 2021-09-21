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Докатились. Барселона - Гранада 1:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы еле спаслись от поражения в матче с аутсайдером Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барса" в очередной раз показала посредственный футбол, лишь эпизодически напоминая себя саму. Как результат - одно очко в матче с "Гранадой", которая в текущем сезоне вообще не знает вкуса побед.
Более того, каталонцы могли и проиграть. От поражения их аж на 90-й минуте спас центральный защитник Рональд Араухо - пожалуй, лучший игрок "Барсы" в этом сложнейшем для нее поединке.
5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Гранада" - 1:1
Голы: Араухо, 90 - Дуарте, 2
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