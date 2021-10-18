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Примера. 40-летний Хоакин выручил Бетис, Эспаньол уже в ТОП-10
В Испании завершился 9-й тур чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
40-летний Хоакин впервые в сезоне громко напомнил о себе. Его голевая передача подняла "Бетис" в верхнюю часть таблицы.
У "Алавеса" есть поводы сожалеть об упущенных шансах. Тони Мойя и де ла Фуэнте по разу расстреливали ворота Руи Силвы, но не пробили португальского голкипера.
"Бетис" много владел мячом, но голевых моментов почти не имел. Пачеко всерьез вступил в игру однажды - после удара Фекира.
Дело шло к ничьей, но на предпоследней минуте вышедший на замену символ "Бетиса" Хоакин пробежал к лицевой, словно ему не 40 лет, а вдвое меньше, и точно прострелил на Борху Иглесиаса. Эль Панда не мог промазать.
1 - Against Alavés, @RealBetis_en's Joaquín Sánchez ???????? has become the first player at the age of 40 to assist a goal in @LaLigaEN in the 21st century (40 years and 89 days). Great. pic.twitter.com/aEvtEouuHM— OptaJose (@OptaJose) October 18, 2021
В таблице "Бетис" после победы идет 8-м с 15 очками; у "Алавеса" всего лишь 3 балла и 19-я позиция.
9-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Бетис" - 0:1
Гол: Иглесиас, 89
"Алавес": Пачеко - Наварро, Миазга, Лагуардия, Дуарте - Пеллистри (Эдгар Мендес, 77), Пина (Лум, 77), Мойя (Ману Гарсия, 90+1), Риоха - Хоселу, де ла Фуэнте (Силла, 69)
"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено - Карвалью, Гуардадо - Родри (Хоакин, 64), Фекир (Гвидо Родригес, 90+1), Каналес (Тельо, 65) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 76)
Предупреждения: Риоха, 60 - Эдгар Гонсалес, 14
Матч, в котором играла лишь одна команда. "Кадис" вышел на поле с явной целью отстоять 0:0, но даже в этом не преуспел.
Гости создали первый голевой шанс на 89-й минуте, когда все было кончено. Лосано разочаровал, партнеры не поддержали - если честно, это даже не уровень Примеры.
А вот "Эспаньол" создавал моменты регулярно и забил менее 4-5 мячей лишь по причине прекрасной игры вратаря "Кадиса" Ледесмы. Аргентинец в первом тайме последовательно отразил сложные удары Педросы, Дардера и де Томаса.
3 - Players to be involved in the highest proportion of goals for their side in @LaLigaEN this season:— OptaJose (@OptaJose) October 18, 2021
72.7% - Karim Benzema ???????? (9G + 7A/22).
71.4% - RAÚL DE TOMÁS ???????? (4G + 1A/7)
71,4% - Santi Mina ???????? (2G + 3A/7)
Stellar. pic.twitter.com/WSlLUrADQb
Увы, один в поле не воин. Рауль де Томас расстрелял уже пустые ворота перед перерывом, воспользовавшись суматохой во вратарской "Кадиса. Закрепил же победу "Попугаев" во втором тайме Нико Меламед - ему помог невероятный рикошет.
В таблице "Эспаньол" благодаря победе поднялся на 10-е место с 12 очками; у "Кадиса" 7 баллов и 15-я позиция.
9-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"
"Эспаньол" - "Кадис" - 2:0
Голы: Рауль де Томас, 45+1, Меламед, 65
"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Рубен Санчес, 90), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Дардер, Давид Лопес - Морон (Меламед, 58), Мелендо (Морланес, 58), Эмбарба (Ву Лей, 90) - де Томас (Димата, 86)
"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Чуст, Эспино - Фали Хименес (Переа, 60) - Сальви (Альваро Хименес, 61), Йонссон (Алекс, 70), Аларкон (Кальдерон, 70), Собрино - Лосано (Негредо, 70)
Предупреждение: Хиль, 68
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