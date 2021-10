Примера. 40-летний Хоакин выручил Бетис, Эспаньол уже в ТОП-10

40-летний Хоакин впервые в сезоне громко напомнил о себе. Его голевая передача подняла "Бетис" в верхнюю часть таблицы.

У "Алавеса" есть поводы сожалеть об упущенных шансах. Тони Мойя и де ла Фуэнте по разу расстреливали ворота Руи Силвы, но не пробили португальского голкипера.

"Бетис" много владел мячом, но голевых моментов почти не имел. Пачеко всерьез вступил в игру однажды - после удара Фекира.

Дело шло к ничьей, но на предпоследней минуте вышедший на замену символ "Бетиса" Хоакин пробежал к лицевой, словно ему не 40 лет, а вдвое меньше, и точно прострелил на Борху Иглесиаса. Эль Панда не мог промазать.

1 - Against Alavés, @RealBetis_en's Joaquín Sánchez ???????? has become the first player at the age of 40 to assist a goal in @LaLigaEN in the 21st century (40 years and 89 days). Great. pic.twitter.com/aEvtEouuHM