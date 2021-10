Сеанс бразильской магии в мадридском варьете: день, когда Бернабеу аплодировал Роналдиньо

Карло Анчелотти в преддверии Эль Класико сказал, мол, эти матчи такие же напряженные, как встречи "Баварии" с "Боруссией" или "Интера" с "Миланом". Конечно, он солгал.

Ценность поединков "Реала" и "Барселоны" несоизмеримо выше. Противостояние центра и непокорных сепаратистов сыграло свою роль, но только внутри страны. Мир влюбился в Эль Класико, главным образом, из-за шоу немыслимого качества.

В своем желании любой ценой обойти врага, боссы "Сливочных" и сине-гранатовых без передышек тратили сумасшедшие деньги на футболистов, били мировые рекорды, создавали команды, которые потом никто и никогда не мог повторить. Пленных тут не брали.

13 years ago today, the Camp Nou ‘welcomed’ Luis Figo back to Barcelona with an offering of a pig’s head. pic.twitter.com/ol5u6rH5CB