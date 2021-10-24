Сеанс бразильской магии в мадридском варьете: день, когда Бернабеу аплодировал Роналдиньо

Карло Анчелотти в преддверии Эль Класико сказал, мол, эти матчи такие же напряженные, как встречи "Баварии" с "Боруссией" или "Интера" с "Миланом". Конечно, он солгал.

Ценность поединков "Реала" и "Барселоны" несоизмеримо выше. Противостояние центра и непокорных сепаратистов сыграло свою роль, но только внутри страны. Мир влюбился в Эль Класико, главным образом, из-за шоу немыслимого качества.

В своем желании любой ценой обойти врага, боссы "Сливочных" и сине-гранатовых без передышек тратили сумасшедшие деньги на футболистов, били мировые рекорды, создавали команды, которые потом никто и никогда не мог повторить. Пленных тут не брали.

13 years ago today, the Camp Nou ‘welcomed’ Luis Figo back to Barcelona with an offering of a pig’s head. pic.twitter.com/ol5u6rH5CB — B/R Football (@brfootball) November 23, 2015

Вот почему Кларенс Зеедорф спокойно перешел из "Интера" в "Милан", а на Луиша Фигу сбросили свиную голову, и он был рад, что легко отделался.

И, конечно, по этой же причине произошедшее 19 ноября 2005 года, никогда не забудут ни фаны "Реала", ни поклонники "Барсы".

***

Как и сегодня, в 2005-м в Примере перед Эль Класико лидировала "Осасуна".

"Барса" располагалась второй, набрав 22 очка в 11 турах; "Реал" отставал ровно на один балл.

У "Сливочных" погоду делали стареющие "Галактикос". Зидану стукнуло 33, Карлосу - 32, Роналдо - 29, и он уже начал толстеть. Из молодых надежд выделялся Серхио Рамос, проводивший первый сезон в Мадриде на правом фланге обороны.

"Барса" впечатляла больше, это правда. Юный Месси уже заставлял собой восхищаться; уйму голов забивал Это'О, Деку дирижировал из глубины. Но, конечно, ярче всех блистал Роналдиньо.

Флорентино Перес присматривался к нему еще в "ПСЖ", подыскивая финальный компонент для "Галактикос", но решил, что бразилец слишком некрасив и будет плохо смотреться в рекламе. "Реал" выбрал Дэвида Бекхэма - и тем самым изменил ход истории "Барсы".

Каталонцы, выигравшие лишь один чемпионат из первых пяти на старте нового века, приехали на "Бернабеу" фаворитом, чего уже давно не случалось. А что делает фаворит? Конечно, атакует. "Слепой" пас от Роналдиньо на Это’О заставил публику восторгаться уже на старте, но Самюэлю не хватило тонкости, чтобы реализовать момент.

Впрочем, не беда. На "Бернабеу" собралось более 70 тысяч человек, но "Реала" обнаружить не удавалось. Деку и Хави доминировали в центре, Месси расшатывал немолодого Карлоса - в общем, игра в одни ворота.

На 15-й минуте Лео пронесся с фланга в центр, там его нагло оттер от мяча Это’О (пусть бы только попробовал лет через пять!), развернулся и пальнул под Касильясом, не заметив четырех защитников.

Сразу после гола Самюэль побежал к ВИП-ложе - у него свои счеты с Мадридом; отверженный столицей, теперь он показывал Пересу и всем вокруг эмблему "Барсы". Болельщики загудели, в адрес камерунца пошел поток нецензурщины. Он был счастлив.

***

И все-таки куда подевался "Реал"? Касильяс героически сражался с форвардами "Барсы", а его партнеры выполняли роль массовки и почти ничего не предлагали в атаке.

Перерыв не отразился на футболе - "Барса" играла с перевесом, разговор с Лушембургу Мадриду не помог. От полной капитуляции "Реал" спасал лишь скользкий счет; "Кулес" не удавался финальный, решающий штрих.

В будущем Месси исполнит много таких, но тогда, в 2005-м, его время еще не наступило. Это была эпоха другого короля - может, короткая, но зато неимоверно яркая и от того памятная.

Диньо подхватил мяч на 60-й минуте в районе центра поля. "Реал" большим числом застрял впереди; перед ним был только юный и суперталантливый Серхио Рамос. Для Волшебника это был шанс. Набрав ход на левом полуфланге, он следил за действиями соперника, и когда тот по неопытности выбросился в подкате, легко убрал его с пути. Иван Эльгера, который должен был страховать, увидел мяч уже в сетке - настолько быстро все было сделано.

Касильяс бросился высказывать защитникам - привычное дело. И тут "Бернабеу" начал аплодировать. Один, второй, третий - целые ряды хлопали в ладони, приветствуя лидера злейшего врага.

До этого подобной чести удостаивался лишь Диего Марадона. Позже по его стопам пройдет Андрес Иньеста. Лионель Месси - никогда. Для Мадрида он станет палачом, а кто им аплодирует?

Hoy hace 1 año, Messi protagonizó una de las mejores actuaciones en la historia del Clásico y confirmó al Bernabéu como su segunda casa. La postal que regaló tras marcar el gol del triunfo no se olvidará nunca: se sacó la camiseta y mostró su 10 en el cancha del acérrimo rival. pic.twitter.com/KmVQYkLgUW — Invictos (@InvictosSomos) April 23, 2018

Другое дело - Роналдиньо. Заслужив первую овацию фанатов "Реала", бразилец вскоре повторил фокус, забив почти идентичный гол. Опять он подхватил мяч в центре, промчался по левому краю, обыграл Рамоса. Серхио на сей раз уже выжидал, но таки прозевал еле заметный проброс мяча, который все решил.

В тот день Рамос упал на самое дно, однако, как все великие, смог от него оттолкнуться. По прошествии многих лет он превратится в монстра, который прямо в финале Лиги чемпионов сломит Мохаммеда Салаха. В молодости он так еще не умел, поэтому лишь стоял и слушал, как стадион еще раз аплодирует Диньо, словно матч проходил не в Мадриде, а в Барселоне.

Умельцы читать по губам позже выяснили, что Икер Касильяс, глядя на происходившее, про себя выругался и добавил: "Мне кажется, я схожу с ума".

Не только ты, Икер - все мы, кто это видел, не понимали до конца, что происходит. Казалось, мир перевернулся. И только Ронни все бежал, бежал, бежал…

***

"Барса" по итогу легко выиграла тот чемпионат и победила в Лиге чемпионов. "Реал" со стареющими "Галактикос" в составе досталось лишь серебро.

Роналдиньо не забил в финале ЛЧ - этот подвиг на счету Жулиано Беллетти - но получил свой Золотой мяч, который посвятил команде. Жаль, свое свободное время отдыху он посвящать не желал.

Ночная жизнь и алкоголь сократили пик бразильца до каких-то трех сезонов. Футбол наказывает тех, кто ему не предан, да и закон не щадит. В возрасте Ибры Роналдиньо попал в парагвайскую тюрьму из-за поддельного паспорта. Впрочем, это его жизнь.

Нам, болельщикам, упрекать Диньо не за что - с мячом в ногах он дарил лишь радость и веселье. Его пяточки, переступы, рабоны, перебросы мяча через голову пахли солнцем и песком Копакабаны. Позже Неймар повторял его трюки - и получалось пошло. За это его часто били.

Диньо же был настолько естественен в своей роли, что ему аплодировали вообще все. Даже соперники. Даже в Мадриде.

А однажды даже на "Сантьяго Бернабеу".