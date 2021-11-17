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Дани Алвес рассказал, из-за уважения к каким двум игрокам Барсы выбрал себе новый игровой номер

Испания
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Бразилец на связи

Дани Алвес рассказал, из-за уважения к каким двум игрокам Барсы выбрал себе новый игровой номер

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес в своем Instagram объяснил, почему он решил взять 8-й игровой номер.

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"Андрес Иньеста, Христо Стоичков, это моя дань уважения вам. Спасибо, что позволили взять этот важный для истории и связанный с победами номер. Это был мой первый номер после переезда в Испанию, перехода в "Севилью".

Напомним, несколько дней назад Дани Алвес вернулся в каталонскую "Барселону". Срок его трудового договора с испанским клубом рассчитан до конца сезона, но играть за команду защитник сможет только с января.

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В статье: Барселона Христо Стоичков Дани Алвес Дани Алвеш Андреас Иньеста
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