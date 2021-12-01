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Продержался меньше двух месяцев. Леванте уволил главного тренера

Испания
(1 голосов)

И такое бывает

Продержался меньше двух месяцев. Леванте уволил главного тренера

Levante

Новина українською

"Леванте" объявил об увольнении Хавьера Перейры с должности главного тренера команды. Напомним, 7 октября 55-летний специалист заключил соглашение с клубом до конца сезона-2021/22 с опцией продления на 2 года, однако теперь стало известно, что Хавьер и его тренерский штаб покинули "Леванте".

Два месяца назад Перейра занял должность Пако Лопеса, который ранее также покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

"Леванте" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. После 15 матчей Ла Лиги команда набрала только 7 очков. Коллектив пропустил больше всех в первенстве, а именно 28 голов.

Читайте такжеПримера. Леванте - Атлетик 0:0. Лягушки уже 22 тура без побед

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В статье: Леванте (Валенсия) Хавьер Перейра
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Источник:
levanteud.com

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