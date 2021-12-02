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Кубок короля. Клубы Примеры пока не вылетают, Зозуля тоже идет дальше
В Испании продолжается 1-й раунд национального Кубка
Фото: twitter.com/RealSociedad/ автор неизвестен
Итак, Кубок короля добрался до стадии, когда в борьбу включаются клубы Примеры. Всего в рамках 1-го раунда будет сыграно 56 матчей - игровая программа разбита на три дня. Не участвуют в дебютном раунде Кубка лишь 4 клуба, которые чуть погодя разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Атлетик" Бильбао.
Вчера прошла первая часть матчей - об их результатах читайте здесь.
Сегодня тоже клубы Примеры не вылетали - "Бетис" и "Реал Сосьедад" легко разгромили своих соперников; "Эспаньол" остановился, забив трижды, за что едва не поплатился. Хуже всех выступили "Мальорка" и "Севилья", победившие оппонентов-непрофессионалов лишь в добавленное время. "Нервиону" ради этого пришлось выпускать на поле пять основных исполнителей!
Кроме того, дальше прошла и "Фуэнлабрада" украинца Романа Зозули. Он появился на поле на 74-й минуте и больше никоим образом в протокол не попадал.
"Менсахеро" (IV дивизион) - "Сарагоса" (ІІ) - 0:1
Гол: Энрике Клементе, 80
"Бергантиньос" (IV) - "Туделано" (III) - 2:0
Голы: де Пена, 33, Альфайя, 90+3
"Соларес" (VI) - "Эспаньол" - 2:3
Голы: Анхель Осле, 75, Кике Гутьеррес, 83 - Морон, 15, 23, 50 (с пенальти)
"Кордоба" (IV) - "Севилья") - 0:1
Гол: Окампос, 108
"Химнастика Сеговиана" (IV) - "Мальорка" - 0:2
Голы: Анхель, 94, 105+3
"Бреа" (IV) - "Ибица" (ІІ) - 0:2
Голы: Даво, 32, 76
"Альгесирас" (III) - "Унионистас де Саламанка" (III) - 1:2
Голы: Альваро Ромеро, 90+4 - Райко Родригес, 8, 18
"Альзира" (IV) - "Фуэнлабрада" (II) - 0:1
Гол: Сольдано, 55
"Андрайч" (IV) - "Овьедо" (ІІ) - 2:1
Голы: Помар, 25, Льябрес, 31 - Йирка, 39
"Сан Хуан" (IV) - "Рейес" (ІІІ) - 1:2
Голы: Буруско, 36 - Хауреги, 28, Ойер Ретеги, 73 (с пенальти)
"Манча Реал" (IV) - "Интер де Мадрид" (ІІІ) - 2:1
Голы: Хосе Энрике, 84, Мойяно, 89 (с пенальти) - Питу, 74
"Мурсия" (ІІІ) - "Депортиво" (III) - 3:4
Голы: Терранова, 41, Райгаль, 66, Ману Гарридо, 116 - де Камарго, 40, Кильес, 72, 109, Пеке, 105+2
"Талавера" (III) - "Корнелья" (ІІІ) - 2:0
Голы: Родриго Фарофа, 15, Пералес, 20
"Эуропа" (IV) - "Аморебьета" (ІІ) - 0:1
Гол: Аморроту, 35
"Касереньо" (IV) - "Понферрадина" (ІІ) - 1:2
Голы: Барба, 75 - Куки, 67, Медина, 87
"Арентейро" (IV) - "Логроньес" (ІІІ) - 2:1
Голы: Занелли, 36, Силла, 39 - Портела, 51 (автогол)
"Калаорра" (III) - "Атлетико Балеарес" (ІІІ) - 1:1 (по пен. 4:5)
Голы: Ландер, 25 - Хави Жинар, 90+4
"Эстремадура" (III) - "Самора" (ІІІ) - 1:4
Голы: Драмме, 80 - Кордеро, 2, Лосада, 11, 65, Парра, 48
"Линарес Депортиво" (ІІІ) - "Химнастик Таррахона" (ІІІ) - 0:0 (по пен 6:5)
"Сан-Фернандо" (ІІІ) - "Культураль Леонеса" (ІІІ) - 2:3
Голы: Допи, 42, Феррон, 85 - Амелибия, 6, Солис, 24, Кальвин, 56
"Аликанте" (VI) - "Бетис" - 0:4
Голы: Тельо, 7, Лайнес, 28, Хоакин, 47, Бартра, 52
"Панадерия Пулидо" (IV) - "Реал Сосьедад" - 0:4
Голы: Порту, 6, Муньос, 7, Серлот, 60, Джуара, 71
"Сан-Роке Лепе" (IV) - "Мирандес" (ІІ) - 0:3
Голы: Ольгин, 13, Алехандро Маркес, 59, 75
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