Легендарный бразилец Роналдо заразился коронавирусом

Бывший форвард сборной Бразилии, а ныне президент "Крузейро" Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Именно поэтому легендарный бразилец не сможет участвовать в ближайших мероприятиях клуба, которые, в частности, посвященных 101-й годовщине со дня его основания. Отмечается, что 45-летний ветеран страдает легкими симптомами, и врачи предписали ему отдых и самоизоляцию.

Напомним, в декабре "зубастик" купил 90% акций клуба "Крузейро", за который выступал в качестве игрока. На клубном уровне Роналдо также известен по выступлениям за "ПСВ", "Барселону", "Интер", "Реал Мадрид", "Милан" и "Коринтианс", где и завершил карьеру в 2011 году.