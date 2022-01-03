Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный бразилец Роналдо заразился коронавирусом
"Зубастик" отправился на самоизоляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард сборной Бразилии, а ныне президент "Крузейро" Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Именно поэтому легендарный бразилец не сможет участвовать в ближайших мероприятиях клуба, которые, в частности, посвященных 101-й годовщине со дня его основания. Отмечается, что 45-летний ветеран страдает легкими симптомами, и врачи предписали ему отдых и самоизоляцию.
Напомним, в декабре "зубастик" купил 90% акций клуба "Крузейро", за который выступал в качестве игрока. На клубном уровне Роналдо также известен по выступлениям за "ПСВ", "Барселону", "Интер", "Реал Мадрид", "Милан" и "Коринтианс", где и завершил карьеру в 2011 году.
Популярное сейчас
- Журналист: Десна получит трансферный бан
- Примера. Мальорка - Барселона 0:1. Победили и соперника, и COVID
- Челси - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
- Анчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО