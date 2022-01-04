Вингер Атлетико подписал долгосрочный контракт с матрасниками

Аргентинский крайний нападающий Анхель Корреа продлил свое сотрудничество с мадридским "Атлетико". Новый трудовой договор игрока со столичным клубом истекает в июне 2026 года.

Напомним, "новый Агуэро" выступает за "Атлетико" с декабря 2015-го. В составе "матрасников" он успел провести уже 305 поединков. Как сообщает официальный сайт клуба, только два футболиста из текущего состава сыграло больше матчей – Коке (519) и Ян Облак (323).

В текущем сезоне 26-летний Анхель провел за команду 25 матчей, в них он забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.