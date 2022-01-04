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Холанд не хочет играть в Реале с Мбаппе
Это может стать главным препятствием для перехода норвежца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не уверен в целесообразности перехода в "Реал", сообщает Cuatro. Норвежец хочет быть главной звездой в команде.
Ожидается, что французский нападающий летом присоединится к "Реалу". В связи с этим Холанд хотел бы быть лидером своей команды единолично.
Сообщается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта в разговорах с отцом нападающего Альфом-Инге Холандом и с агентом футболиста Мино Райолой подчеркивал, что противостояние Эрлинга и Килиана может стать эпохальным, а особенно острым оно будет в том случае, если они будут играть в "Барселоне" и "Реале" соответственно.
Ранее сообщалось, что у Райолы и Лапорты существует устная договоренность, что Холанд перейдет в "Барселону", если у клуба будет необходимая для совершения трансфера сумма.
Напомним, что в декабре появилась информация о желании Холанда играть именно в Ла Лиге, а также о попытках "Реала" договорится с "Боруссией" о трансфере летом 2023 года.
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