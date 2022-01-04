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Холанд не хочет играть в Реале с Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Это может стать главным препятствием для перехода норвежца

Холанд не хочет играть в Реале с Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не уверен в целесообразности перехода в "Реал", сообщает Cuatro. Норвежец хочет быть главной звездой в команде.

Ожидается, что французский нападающий летом присоединится к "Реалу". В связи с этим Холанд хотел бы быть лидером своей команды единолично.

Сообщается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта в разговорах с отцом нападающего Альфом-Инге Холандом и с агентом футболиста Мино Райолой подчеркивал, что противостояние Эрлинга и Килиана может стать эпохальным, а особенно острым оно будет в том случае, если они будут играть в "Барселоне" и "Реале" соответственно.

Ранее сообщалось, что у Райолы и Лапорты существует устная договоренность, что Холанд перейдет в "Барселону", если у клуба будет необходимая для совершения трансфера сумма.

Напомним, что в декабре появилась информация о желании Холанда играть именно в Ла Лиге, а также о попытках "Реала" договорится с "Боруссией" о трансфере летом 2023 года.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Мино Райола ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
cuatro.com

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
05.01.2022 в 01:01
Согласен про Холанн vs Мбапе. Как-то пресновато стало без Месси-КриРо, но уж больно эти ребята культовые, что-бы их можно было так запросто повторить
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.01.2022 в 00:07
Мбапе,Холланд и Бензема .куда всех ставить ?
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.01.2022 в 00:05
Боишься)))) Мбаппе круче всех!
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0
-1


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