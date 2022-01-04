Холанд не хочет играть в Реале с Мбаппе

Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не уверен в целесообразности перехода в "Реал", сообщает Cuatro. Норвежец хочет быть главной звездой в команде.

Ожидается, что французский нападающий летом присоединится к "Реалу". В связи с этим Холанд хотел бы быть лидером своей команды единолично.

Сообщается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта в разговорах с отцом нападающего Альфом-Инге Холандом и с агентом футболиста Мино Райолой подчеркивал, что противостояние Эрлинга и Килиана может стать эпохальным, а особенно острым оно будет в том случае, если они будут играть в "Барселоне" и "Реале" соответственно.

Ранее сообщалось, что у Райолы и Лапорты существует устная договоренность, что Холанд перейдет в "Барселону", если у клуба будет необходимая для совершения трансфера сумма.

Напомним, что в декабре появилась информация о желании Холанда играть именно в Ла Лиге, а также о попытках "Реала" договорится с "Боруссией" о трансфере летом 2023 года.