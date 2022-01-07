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Сыграет ли Лунин в этот раз? Реал Мадрид узнал соперника в Кубке Испании

Испания
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Также известны и другие пары

Сыграет ли Лунин в этот раз? Реал Мадрид узнал соперника в Кубке Испании

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам мадридский "Реал" сыграет с "Эльче". Стоит отметить, что в этом поединке может сыграть украинец Андрей Лунин.

Пары 1/8 финала Кубка Испании выглядят следующим образом:

  • Эльче - Реал
  • Атлетико Балеарес - Валенсия
  • Жирона - Райо
  • Спортинг - Кадис
  • Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид
  • Бетис - Севилья
  • Атлетик - Барселона
  • Мальорка - Эспаньол

Пары сыграют по одному поединку в период с 15 по 19 января. Ответных игр не будет.

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Источник:
rfef.es

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