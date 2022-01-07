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Сыграет ли Лунин в этот раз? Реал Мадрид узнал соперника в Кубке Испании
Также известны и другие пары
Фото: realmadrid.com
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам мадридский "Реал" сыграет с "Эльче". Стоит отметить, что в этом поединке может сыграть украинец Андрей Лунин.
Пары 1/8 финала Кубка Испании выглядят следующим образом:
- Эльче - Реал
- Атлетико Балеарес - Валенсия
- Жирона - Райо
- Спортинг - Кадис
- Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид
- Бетис - Севилья
- Атлетик - Барселона
- Мальорка - Эспаньол
Пары сыграют по одному поединку в период с 15 по 19 января. Ответных игр не будет.
???? OFICIAL | ¡¡ESTOS SON LOS OCTAVOS DE LA #CopaDelRey!!— RFEF (@rfef) January 7, 2022
???? Duelos APASIONANTES los que nos esperan en esta ronda a partido único... ¿Verdad?#LaCopaMola???? pic.twitter.com/788qjepxOe
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