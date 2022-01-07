Сыграет ли Лунин в этот раз? Реал Мадрид узнал соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам мадридский "Реал" сыграет с "Эльче". Стоит отметить, что в этом поединке может сыграть украинец Андрей Лунин.

Пары 1/8 финала Кубка Испании выглядят следующим образом:

Эльче - Реал

Атлетико Балеарес - Валенсия

Жирона - Райо

Спортинг - Кадис

Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид

Бетис - Севилья

Атлетик - Барселона

Мальорка - Эспаньол

Пары сыграют по одному поединку в период с 15 по 19 января. Ответных игр не будет.

???? OFICIAL | ¡¡ESTOS SON LOS OCTAVOS DE LA #CopaDelRey!!



???? Duelos APASIONANTES los que nos esperan en esta ronda a partido único... ¿Verdad?#LaCopaMola???? pic.twitter.com/788qjepxOe — RFEF (@rfef) January 7, 2022

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