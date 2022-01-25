  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона намерена включить Бальде в сделку по трансферу Тальяфико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона намерена включить Бальде в сделку по трансферу Тальяфико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Но согласится ли амстердамский клуб

Барселона намерена включить Бальде в сделку по трансферу Тальяфико

Новина українською

"Барселона" хочет арендовать защитника "Аякса" Николаса Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро, пишет журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, операция включает в себя аренду в обратном направлении защитника Алекса Бальде, которого каталонский клуб готов отдать "Аяксу".

В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел 15 матчей за амстердамцев и забил два мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Николас Тальяфико Алекс Бальде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...