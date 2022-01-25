Барселона намерена включить Бальде в сделку по трансферу Тальяфико

"Барселона" хочет арендовать защитника "Аякса" Николаса Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро, пишет журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, операция включает в себя аренду в обратном направлении защитника Алекса Бальде, которого каталонский клуб готов отдать "Аяксу".

В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел 15 матчей за амстердамцев и забил два мяча.