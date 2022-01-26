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Нет, не Лопетеги. Инсайдер рассказал, благодаря кому Марсьяль рвался именно в Севилью

Испания
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Потрясающий спортивный директор

Нет, не Лопетеги. Инсайдер рассказал, благодаря кому Марсьяль рвался именно в Севилью

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стало известно, благодаря кому осуществилась аренда нападающего Антони Марсьяля. Француз получил много предложений от английских и других европейских клубов, однако он хотел только в "Севилью". Такое мощное желание у Антони сформировалось после бесед со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

Француз, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", до конца сезона будет выступать за испанскую "Севилью". За сделку "нервионцы" заплатят 6-7 миллионов евро, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Права выкупа у "Севильи" нет.

Во всех турнирах за "МЮ" в текущем сезоне нападающий сыграл всего 11 матчей (4 в старте) и забил 1 гол.

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В статье: Севилья Антони Марсьяль Рамон Мончи
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