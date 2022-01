Нет, не Лопетеги. Инсайдер рассказал, благодаря кому Марсьяль рвался именно в Севилью

Стало известно, благодаря кому осуществилась аренда нападающего Антони Марсьяля. Француз получил много предложений от английских и других европейских клубов, однако он хотел только в "Севилью". Такое мощное желание у Антони сформировалось после бесед со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

Француз, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", до конца сезона будет выступать за испанскую "Севилью". За сделку "нервионцы" заплатят 6-7 миллионов евро, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Права выкупа у "Севильи" нет.

Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan. €6/7m total package to Man Utd. No buy option. ???? #Sevilla



Martial received approaches from EPL clubs but he strongly wanted to join Sevilla after his conversations with Monchi. pic.twitter.com/Jq9gpY4I0Z