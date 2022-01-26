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Нет, не Лопетеги. Инсайдер рассказал, благодаря кому Марсьяль рвался именно в Севилью
Потрясающий спортивный директор
Getty Images / Global Images Ukraine
Стало известно, благодаря кому осуществилась аренда нападающего Антони Марсьяля. Француз получил много предложений от английских и других европейских клубов, однако он хотел только в "Севилью". Такое мощное желание у Антони сформировалось после бесед со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.
Француз, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", до конца сезона будет выступать за испанскую "Севилью". За сделку "нервионцы" заплатят 6-7 миллионов евро, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Права выкупа у "Севильи" нет.
Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan. €6/7m total package to Man Utd. No buy option. ???? #Sevilla— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022
Martial received approaches from EPL clubs but he strongly wanted to join Sevilla after his conversations with Monchi. pic.twitter.com/Jq9gpY4I0Z
Во всех турнирах за "МЮ" в текущем сезоне нападающий сыграл всего 11 матчей (4 в старте) и забил 1 гол.
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