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Директор Вулвз: Для Траоре переход в Барсу это исполнение мечты
Адама вернулся домой
Твиттер "Барселоны"
Технический директор "Вулверхэмптона" Скотт Селларс поделился мыслями насчет
"Адама всегда вел себя как профессионал, но не секрет, что мы не смогли договориться о новом контракте, несмотря на длительные переговоры, и сейчас он хочет играть в футбол в ином месте.
Все знают, что "Барселона" очень близка Адама, для него это исполнение мечты. Также мы согласовали выгодный пункт, согласно которому "Барселона" сможет подписать игрока на постоянной основе, если захочет", – сказал Селларс.
Вингер перешел в стан "блауграны" на правах аренды. У "Барсы" есть право выкупа.
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