Директор Вулвз: Для Траоре переход в Барсу это исполнение мечты

Технический директор "Вулверхэмптона" Скотт Селларс поделился мыслями насчет перехода Адама Траоре в каталонскую "Барселону".

"Адама всегда вел себя как профессионал, но не секрет, что мы не смогли договориться о новом контракте, несмотря на длительные переговоры, и сейчас он хочет играть в футбол в ином месте.

Все знают, что "Барселона" очень близка Адама, для него это исполнение мечты. Также мы согласовали выгодный пункт, согласно которому "Барселона" сможет подписать игрока на постоянной основе, если захочет", – сказал Селларс.