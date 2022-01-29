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Директор Вулвз: Для Траоре переход в Барсу это исполнение мечты

Испания
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Адама вернулся домой

Директор Вулвз: Для Траоре переход в Барсу это исполнение мечты

Твиттер "Барселоны"

Новина українською

Технический директор "Вулверхэмптона" Скотт Селларс поделился мыслями насчет перехода Адама Траоре в каталонскую "Барселону".

"Адама всегда вел себя как профессионал, но не секрет, что мы не смогли договориться о новом контракте, несмотря на длительные переговоры, и сейчас он хочет играть в футбол в ином месте.

Все знают, что "Барселона" очень близка Адама, для него это исполнение мечты. Также мы согласовали выгодный пункт, согласно которому "Барселона" сможет подписать игрока на постоянной основе, если захочет", – сказал Селларс.

Вингер перешел в стан "блауграны" на правах аренды. У "Барсы" есть право выкупа.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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Источник:
wolves.co.uk

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