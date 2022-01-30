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Диего Коста может оказаться в Барселоне

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб рассматривает разные варианты

Диего Коста может оказаться в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонской "Барселоне" поступило предложение подписать экс-нападающего "Атлетико" и "Челси" Диего Косту. Как известно, клуб уже давно находится в поисках форварда.

Ранее "блаугране" не удалось подписать испанца Альваро Морату, так как его трансфер заблокировал тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Кроме этого, клуб работает над трансфером Обамеянга из "Арсенала".

Сообщается, что имя Диего Косты – только одно из многих, которые есть в шорт-листе спортивного руководства клуба. Последним клубом нападающего был "Атлетико Минейро", с которым тот расторг контракт 17 января.

Ранее Косту хотел подписать клуб-аутсайдер итальянской Серии А, "Салернитана". Однако, команда отказалась от перехода форварда.

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В статье: Атлетико Минейро Барселона Диего Коста
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
30.01.2022 в 14:52
Диего Коста может отказаться в Барсе.
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metall5291 (Kharkiv)
30.01.2022 в 14:44
В общем понятно. Футбольные пенсионеры, сбитые летчики и прочий футбольный секонд хенд заполняют Барселону чуть более, чем полностью. Имеем также ввиду, что все эти личности, как правило, обладают еще раздутыми амбициями и скверным характером. В общем - гуд бай та Барселона, которую мы видели еще недавно. Искать перспективных, работать с академией там не хотят и не умеют. Ну и ладно.
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Барселиниус (землянин)
30.01.2022 в 14:59
Печально осознавать, шо в Барсу сметают весь нэпотриб. Но такова, как говорится селяви. Это чёрный период для Барселоны и мы его, стиснув зубы, пройдём.
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Chuzman
30.01.2022 в 14:33
хирасе.... Барсу уже опустили до уровня "Салернитана".
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