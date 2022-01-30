Диего Коста может оказаться в Барселоне

Каталонской "Барселоне" поступило предложение подписать экс-нападающего "Атлетико" и "Челси" Диего Косту. Как известно, клуб уже давно находится в поисках форварда.

Ранее "блаугране" не удалось подписать испанца Альваро Морату, так как его трансфер заблокировал тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Кроме этого, клуб работает над трансфером Обамеянга из "Арсенала".

Сообщается, что имя Диего Косты – только одно из многих, которые есть в шорт-листе спортивного руководства клуба. Последним клубом нападающего был "Атлетико Минейро", с которым тот расторг контракт 17 января.