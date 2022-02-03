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Барселона сэкономит до 14 миллионов с новым контрактом Умтити

Испания
(1 голосов)

Промежуток времени за который клуб сэкономит, не уточняется

Барселона сэкономит до 14 миллионов с новым контрактом Умтити

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

Продление контракта защитником "Барселоны" Самьюэлем Умтити позволит клубу сэкономить до 14 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Новый контракт француза сильно зависит от выступлений игрока.

Новый контракт, который подписал Самюэль, помог клубу обезопасить себя, от травматичности футболиста. Клуб растянул выплаты, а также прописал значительную бонусную часть в зависимости от выступлений защитника.

После продления контракта, игрок почти сразу же получил травму, сломав палец. Игрок должен вернуться в строй только к апрелю.

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В этом сезоне чемпионат мира провел всего 1 матч.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
03.02.2022 в 19:59
Барса,закинь Барселоху сотню євро,голодує обріаний..... з такої економії хіба шкода?
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