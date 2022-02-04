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Месть за Суперкубок. Атлетик - Реал 1:0. Видео обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Атлетик - Реал, Кубок Испании, 3 февраля 2022

Месть за Суперкубок. Атлетик - Реал 1:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Атлетик - Реал, встречавшихся в четвертьфинале Кубка Испании. Карло Анчелотти решил довериться Тибо Куртуа на последнем рубеже, хотя до этого в матчах турнира выходил Андрей Лунин. Работы у бельгийца было не так уж много, хотя баски играли лучше, чем разбалансированный Реал, которому пришлось играть без своего лидера – Карима Бензема. Счет 0:0 держался до 89-й минуты, а затем решающий удар нанес Алекс Беренгер. Атлетику в определенной степени удалось взять реванш за поражение в финале Суперкубка Испании.

Кубок Испании. Четвертьфинал
Атлетик – Реал 1:0
Гол: Беренгер 89

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Реал (Мадрид) Копа дель Рей
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