Дани Алвес - самый возрастной автор гола в истории Барселоны

Каталонская "Барселона" одержала домашнюю победу над мадридским "Атлетико" в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги и благодаря этому поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

Дани Алвес вышел на эту встречу в стартовом составе "блауграны", но не доиграл поединок до конца, получив красную карточку на 69-й минуте.

Но до этого бразильский защитник отметился забитым мячем и ассистом.

Таким образом, Дани стал самым возрастным автором гола в истории "Барсы" - в возрасте 38 лет и 276 дней. Прошлим автором рекорда был экс-игрок каталонцев Жоан Сегарре, который он установил в сезоне 1963/64 (36 лет и 163 дня).