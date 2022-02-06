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Дани Алвес - самый возрастной автор гола в истории Барселоны
Бразилец поразил ворота "Атлетико" в возрасте 38 лет и 276 дней
Faisal HQ / Автор неизвестен
Каталонская "Барселона" одержала
Дани Алвес вышел на эту встречу в стартовом составе "блауграны", но не доиграл поединок до конца, получив красную карточку на 69-й минуте.
Но до этого бразильский защитник отметился забитым мячем и ассистом.
Таким образом, Дани стал самым возрастным автором гола в истории "Барсы" - в возрасте 38 лет и 276 дней. Прошлим автором рекорда был экс-игрок каталонцев Жоан Сегарре, который он установил в сезоне 1963/64 (36 лет и 163 дня).
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