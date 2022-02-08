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Болгарская легенда Барселоны: Христо Стоичков празднует День рождения
Кто-то ведь тащил до Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Христо Стоичков родился 8 февраля 1966-го в Пловдиве, сегодня ему исполняется 56 лет. Болгарский нападающий основную часть карьеры игрока провел в клубах "ЦСКА" (София) и "Барселона". Выступал за сборную своей страны с середины 80-х до конца 90-х годов.
В составе "Барселоны" – победитель Кубка чемпионов и Кубка кубков УЕФА, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион Испании. В 1994 году получил Золотой мяч, а на чемпионате мира-1994 стал лучшим бомбардиром турнира.
Завершил карьеру в 2003 году на американских полях, в период с 2004 по 2013 год тренировал сборную Болгарии, испанскую "Сельту", южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", болгарские "Литекс" и "ЦСКА".
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