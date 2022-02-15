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Агуэро: Мое сердце не работает должным образом
Аргентинец с трудом переносит физические нагрузки
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро поделился своим самочувствием во время трансляции на Twitch. "Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", – приводит его слова Goal.com.
"Если я сейчас попытаюсь играть в футбол или теннис, у меня перехватит дыхание, когда я попытаюсь пробежаться. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", – сказал бывший нападающий во время трансляции Twitch.
Напомним, что Серхио закончил с футболом из-за рекомендаций врачей. Ему запретили профессионально играть в футбол. Последний матч Агуэро провел против "Алавеса" в рамках Примеры 30 октября.
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