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Агуэро: Мое сердце не работает должным образом

Испания
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Аргентинец с трудом переносит физические нагрузки

Агуэро: Мое сердце не работает должным образом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро поделился своим самочувствием во время трансляции на Twitch. "Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", – приводит его слова Goal.com.

"Если я сейчас попытаюсь играть в футбол или теннис, у меня перехватит дыхание, когда я попытаюсь пробежаться. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", – сказал бывший нападающий во время трансляции Twitch.

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Напомним, что Серхио закончил с футболом из-за рекомендаций врачей. Ему запретили профессионально играть в футбол. Последний матч Агуэро провел против "Алавеса" в рамках Примеры 30 октября.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Источник:
goal.com

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