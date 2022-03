Бетис вышел в финал Кубка Испании - помог гол на 92-й минуте

"Бетис" в напряженном матче с обоюдными шансами на успех таки прорвался в финал Кубка короля. Последний раз севильцы выигрывали этот турнир в 2005 году.

Что характерно, и тогда, и сейчас в составе вердибланкос есть Хоакин - и сегодня 40-летний ветеран даже сыграл важную роль в успехе.

"Райо" здорово начал оба тайма, но дальше инициативу постепенно перехватывали хозяева за счет мастерских действий Фекира и Каналеса, своих лидеров. Набиль так и вовсе имел два стопроцентных шанса, но оба раза сплоховал - причем однажды Балью вынес мяч с линии ворот.

Развязка, как и полагается, наступила под конец. Сперва Бебе совершенно фантастическим ударом со штрафного метров с 28-ми чуть не порвал сетку - пожалуй, лучший момент вечера.

1 - @valenciacf_en and @RealBetis_en will face each other for the 10th knockout round in the Spanish #CopaDelRey, the first one in the Final. Valencia progressed in eight of the previous nine against them (W11 D4 L3) and Betis did so just once (1976). Emotion. pic.twitter.com/MOvKw6TNHf