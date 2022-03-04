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Бетис вышел в финал Кубка Испании - помог гол на 92-й минуте

Испания
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Встретятся с "Валенсией"

Бетис вышел в финал Кубка Испании - помог гол на 92-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Montano/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" в напряженном матче с обоюдными шансами на успех таки прорвался в финал Кубка короля. Последний раз севильцы выигрывали этот турнир в 2005 году.

Что характерно, и тогда, и сейчас в составе вердибланкос есть Хоакин - и сегодня 40-летний ветеран даже сыграл важную роль в успехе.

"Райо" здорово начал оба тайма, но дальше инициативу постепенно перехватывали хозяева за счет мастерских действий Фекира и Каналеса, своих лидеров. Набиль так и вовсе имел два стопроцентных шанса, но оба раза сплоховал - причем однажды Балью вынес мяч с линии ворот.

Развязка, как и полагается, наступила под конец. Сперва Бебе совершенно фантастическим ударом со штрафного метров с 28-ми чуть не порвал сетку - пожалуй, лучший момент вечера.

"Бетис", однако, не допустил дополнительного времени и ответил на 92-й - Хоакин разогнал атаку, Каналес навесил, а Борха головой пробил под штангу.

В финале "Вердибланкос" померяются силами с "Валенсией" - матч пройдет на "Ла Картухе" в Севилье 23 апреля.

1/2 финала Кубка. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 1:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Борха Иглесиас, 90+2 - Бебе, 80

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Эдгаг Гонсалес, Алекс Морено (Гуардадо, 90+6) - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми (Хоакин, 82) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 86)

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Марио Суарес (Бебе, 77), Катена, Фран Гарсия - Сисс (Комесанья, 62), Валентин - Паласон (Нтека, 61), Трехо, Альваро Гарсия (Кевин Родригеш, 89) - Гвардиола (Силла, 77)

Предупреждения: Виллиан Жозе, 79 - Балью, 71

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В статье: Бетис (Севилья) Райо Вальекано (Мадрид)
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