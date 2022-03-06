Примера. Эльче - Барселона 1:2. Возрождение каталонцев продолжается

"Барселона" в хорошей форме, это заметно. Комбинации, движение мяча, прессинг - все это работает. Но сегодня чуть не подвела плохая реализация.

Вообще для просмотра это был очень интересный матч. "Эльче" хоть и меньше владел мячом, но контратаковал опасно; "Барса" в своем стиле двигала мяч с одного фланга на другой, действовала быстро, без заминок.

Первый тайм выиграл "Эльче", реализовавший один момент из двух - Моренте промахнулся, а вот Фидель с острого угла пробил в противоход тер Штегену.

1,3 - @FCBarcelona have enjoyed 1,3 of xG vs Elche at the half time, their biggest ratio without scoring in a first half of a single game in all competitions this season (ten shots). Aim#ElcheBarça pic.twitter.com/XWSqsNp0Tf — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2022

У "Барсы" обязан был дважды отвечать Френки де Йонг, но сперва попал в защитника, расположившегося в пустых воротах, а затем не реализовал выход один на один.

После перерыва каталонцы провели замены и еще прибавили в скорости. "Эльче" почти не думал про атаки, хотя однажды тер Штегену таки пришлось поработать - после удара Мильи в касание.

В остальном игра велась у ворот хозяев. Надо ли удивляться, что каталонцы таки победили? Ферран Торрес немилосердно мазал с самых убойных позиций, но после срезки Альбы даже он не имел права промахнуться.

55 - Jordi Alba ???????? has provided 55 assists since he arrived @FCBarcelona in 2012/13 season, more than any other defender in the Top 5 European Leagues in this period. Danger#ElcheBarca #FCB pic.twitter.com/SI5DzZRLP7 — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2022

Фатальной же для "Эльче" стала игра рукой от Баррахана в концовке - Депай реализовал пенальти и принес своим четвертую победу кряду во всех турнирах. Серия "Кулес" без поражений достигла 8 поединков. Возрождение, дамы и господа!

В таблице "Барса" временно вышла на третье место с 48 очками; у "Эльче" - 29 баллов и комфортная для его статуса 14-я строчка.

27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" - 1:2

Голы: Фидель, 44 - Ферран Торрес, 60, Депай, 84 (с пенальти)

"Эльче": Бадиа - Баррахан, Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Понсе, 65), Гути (Марконе, 79), Маскарель (Кике Перес, 85), Фидель (Хосан, 78) - Бойе (Каррильо, 65), Милья

"Барселона": тер Штеген - Алвес (Дест, 85), Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг (Нико Гонсалес, 68) - Дембеле (Траоре, 75), Обамеянг (Депай, 75), Гави (Ферран Торрес, 46)

Предупреждения: Баррахан, 56, Понсе, 67 - Араухо, 49, Дембеле, 58, Алвес, 71, Нико Гонсалес, 73, Пике, 82, Депай, 90+5

Удаление: Пасторе, 88