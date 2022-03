Примера. Эльче - Барселона 1:2. Возрождение каталонцев продолжается

"Барселона" в хорошей форме, это заметно. Комбинации, движение мяча, прессинг - все это работает. Но сегодня чуть не подвела плохая реализация.

Вообще для просмотра это был очень интересный матч. "Эльче" хоть и меньше владел мячом, но контратаковал опасно; "Барса" в своем стиле двигала мяч с одного фланга на другой, действовала быстро, без заминок.

Первый тайм выиграл "Эльче", реализовавший один момент из двух - Моренте промахнулся, а вот Фидель с острого угла пробил в противоход тер Штегену.

1,3 - @FCBarcelona have enjoyed 1,3 of xG vs Elche at the half time, their biggest ratio without scoring in a first half of a single game in all competitions this season (ten shots). Aim#ElcheBarça pic.twitter.com/XWSqsNp0Tf