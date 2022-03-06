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Примера. Эльче - Барселона 1:2. Возрождение каталонцев продолжается

Испания
(1 голосов)

Было сложно, но дожали в концовке

Примера. Эльче - Барселона 1:2. Возрождение каталонцев продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в хорошей форме, это заметно. Комбинации, движение мяча, прессинг - все это работает. Но сегодня чуть не подвела плохая реализация.

Вообще для просмотра это был очень интересный матч. "Эльче" хоть и меньше владел мячом, но контратаковал опасно; "Барса" в своем стиле двигала мяч с одного фланга на другой, действовала быстро, без заминок.

Первый тайм выиграл "Эльче", реализовавший один момент из двух - Моренте промахнулся, а вот Фидель с острого угла пробил в противоход тер Штегену.

У "Барсы" обязан был дважды отвечать Френки де Йонг, но сперва попал в защитника, расположившегося в пустых воротах, а затем не реализовал выход один на один.

После перерыва каталонцы провели замены и еще прибавили в скорости. "Эльче" почти не думал про атаки, хотя однажды тер Штегену таки пришлось поработать - после удара Мильи в касание.

В остальном игра велась у ворот хозяев. Надо ли удивляться, что каталонцы таки победили? Ферран Торрес немилосердно мазал с самых убойных позиций, но после срезки Альбы даже он не имел права промахнуться.

Фатальной же для "Эльче" стала игра рукой от Баррахана в концовке - Депай реализовал пенальти и принес своим четвертую победу кряду во всех турнирах. Серия "Кулес" без поражений достигла 8 поединков. Возрождение, дамы и господа!

В таблице "Барса" временно вышла на третье место с 48 очками; у "Эльче" - 29 баллов и комфортная для его статуса 14-я строчка.

27-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" - 1:2

Голы: Фидель, 44 - Ферран Торрес, 60, Депай, 84 (с пенальти)

"Эльче": Бадиа - Баррахан, Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Понсе, 65), Гути (Марконе, 79), Маскарель (Кике Перес, 85), Фидель (Хосан, 78) - Бойе (Каррильо, 65), Милья

"Барселона": тер Штеген - Алвес (Дест, 85), Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг (Нико Гонсалес, 68) - Дембеле (Траоре, 75), Обамеянг (Депай, 75), Гави (Ферран Торрес, 46)

Предупреждения: Баррахан, 56, Понсе, 67 - Араухо, 49, Дембеле, 58, Алвес, 71, Нико Гонсалес, 73, Пике, 82, Депай, 90+5

Удаление: Пасторе, 88

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
06.03.2022 в 19:26
Всех болел Барселоны с победой! Мы уже на 3 месте! Да здравствует Барселона! Барса понад усе! Слава Украине! Смерть москалям! Мы победим!
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Дoбрый (землянин)
06.03.2022 в 19:23
Эрнандес Эрнандес один из самых вменяемых вменяемых арбитров Ла Лиги.
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