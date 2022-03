В МЮ его не будет. Тренер Севильи не намерен менять место работы

Уже давно фамилия Хулена Лопетеги мелькает среди возможных кандидатов на пост тренера "МЮ".

Сам наставник менять свое место работы не планирует. Об этом он заявил в интервью.

"Мое решение понятно - я хочу остаться в "Севильи". У меня нет никаких сомнений", - заявил испанский менеджер.

Sevilla manager Jules Lopetegui tells @abcdesevilla: “My decision is clear - I want to stay here at Sevilla. I’ve no doubt”, he said on his future. ???????? #Sevilla



Lopetegui has been considered as option on Man United list for long time, but he’s never been the frontrunner. pic.twitter.com/E8fJwX43L4