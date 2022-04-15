Барселона начнет продавать именные билеты, после 30 тысяч болельщиков Айнтрахта на матче

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что отныне билеты, продаваемые на матчи клуба в еврокубках, будут именными, сообщает Mundo Deportivo. Он также рассказал как так много фанатов "Айнтрахта" попали на стадион.

"В продаже было 34 440 билетов. Были ограничения, их нельзя было купить с помощью немецкой банковской карты или с немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам.

Но есть доказательства, что купившие билеты затем отдали их немецким болельщикам", – сказал президент "Барсы".

Напомним, что на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта" по разным оценкам было от 20 до 30 тысяч болельщиков немецкого клуба. Фанаты "Барселоны" в знак протеста покинули свои места в начале второго тайма.