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Барселона начнет продавать именные билеты, после 30 тысяч болельщиков Айнтрахта на матче

Испания
(1 голосов)

Билеты на матч продавались через посредников

Барселона начнет продавать именные билеты, после 30 тысяч болельщиков Айнтрахта на матче

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что отныне билеты, продаваемые на матчи клуба в еврокубках, будут именными, сообщает Mundo Deportivo. Он также рассказал как так много фанатов "Айнтрахта" попали на стадион.

"В продаже было 34 440 билетов. Были ограничения, их нельзя было купить с помощью немецкой банковской карты или с немецкого IP. Клуб не продавал билеты немцам.

Но есть доказательства, что купившие билеты затем отдали их немецким болельщикам", – сказал президент "Барсы".

Напомним, что на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта" по разным оценкам было от 20 до 30 тысяч болельщиков немецкого клуба. Фанаты "Барселоны" в знак протеста покинули свои места в начале второго тайма.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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TIHOnew (Хмельницький)
15.04.2022 в 21:22
А сенс? Айнтрахт гарна команда, її приїхали підтримати з усього світу, зібрався цілий стадіон. А хто на Берсолону прийде або приїде? Краще напівпопрожніми грати? Якісь дурні.
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