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Винисиус первый в Ла Лиге и второй в Лиге чемпионов по атакующим действиям, приведшим к удару
Созидательный бум вингера в этом сезоне
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор сделал 148 атакующих действий, которые привели к удару. В этом сезоне Ла Лиги – он первый по этому показателю, сообщает FBref.com.
2021-2022 ???????? La Liga Shot-Creating Actions Leaders— ⚽️FBref.com⚽️ (@fbref) April 14, 2022
Vinicius Júnior (148)
Iker Muniain (136)
Nabil Fekir (132)
Karim Benzema (102)
Daniel Parejo (93)
Sergio Canales (92)
Óscar Trejo (91)
Iago Aspas (89)
Gonçalo Guedes (85)https://t.co/YjfU8AAJJQ
Сообщается, что 46 подобных действий в Лиге чемпионов – второй показатель в турнире. Первое место по этому показателю занимает нападающий "Баварии" Кингсли Коман.
2021-2022 Champions League Shot-Creating Actions Leaders— ⚽️FBref.com⚽️ (@fbref) April 14, 2022
Kingsley Coman (48)
Vinicius Júnior (46)
Joshua Kimmich (42)
Dušan Tadić (40)
Riyad Mahrez (40)
Leroy Sané (38)
Karim Benzema (36)
Kevin De Bruyne (35)https://t.co/lJc4UtzRCr
Этот показатель отображает любое действие, которое привело к удару самого игрока или партнера: фол на атакующем футболисте, дриблинг, пас, аут.
В этом сезоне Винисиус провел 43 матча за "Реал", забил 16 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 100 миллионов евро.
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