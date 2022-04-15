Винисиус первый в Ла Лиге и второй в Лиге чемпионов по атакующим действиям, приведшим к удару

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор сделал 148 атакующих действий, которые привели к удару. В этом сезоне Ла Лиги – он первый по этому показателю, сообщает FBref.com.

2021-2022 ???????? La Liga Shot-Creating Actions Leaders



Vinicius Júnior (148)

Iker Muniain (136)

Nabil Fekir (132)

Karim Benzema (102)

Daniel Parejo (93)

Sergio Canales (92)

Óscar Trejo (91)

Iago Aspas (89)

Gonçalo Guedes (85)https://t.co/YjfU8AAJJQ — ⚽️FBref.com⚽️ (@fbref) April 14, 2022

Сообщается, что 46 подобных действий в Лиге чемпионов – второй показатель в турнире. Первое место по этому показателю занимает нападающий "Баварии" Кингсли Коман.

2021-2022 Champions League Shot-Creating Actions Leaders



Kingsley Coman (48)

Vinicius Júnior (46)

Joshua Kimmich (42)

Dušan Tadić (40)

Riyad Mahrez (40)

Leroy Sané (38)

Karim Benzema (36)

Kevin De Bruyne (35)https://t.co/lJc4UtzRCr — ⚽️FBref.com⚽️ (@fbref) April 14, 2022

Этот показатель отображает любое действие, которое привело к удару самого игрока или партнера: фол на атакующем футболисте, дриблинг, пас, аут.

В этом сезоне Винисиус провел 43 матча за "Реал", забил 16 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 100 миллионов евро.