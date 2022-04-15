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Винисиус первый в Ла Лиге и второй в Лиге чемпионов по атакующим действиям, приведшим к удару

Испания
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Созидательный бум вингера в этом сезоне

Винисиус первый в Ла Лиге и второй в Лиге чемпионов по атакующим действиям, приведшим к удару

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор сделал 148 атакующих действий, которые привели к удару. В этом сезоне Ла Лиги – он первый по этому показателю, сообщает FBref.com.

Сообщается, что 46 подобных действий в Лиге чемпионов – второй показатель в турнире. Первое место по этому показателю занимает нападающий "Баварии" Кингсли Коман.

Этот показатель отображает любое действие, которое привело к удару самого игрока или партнера: фол на атакующем футболисте, дриблинг, пас, аут.

В этом сезоне Винисиус провел 43 матча за "Реал", забил 16 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 100 миллионов евро.

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В статье: Лига чемпионов Ла Лига Винисиус Джуниор
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