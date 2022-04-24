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Третий Кубок для вердибланкос. Видео обзор матча и серии пенальти Бетис - Валенсия 1:1 / 5:4 пен.
Видео голов и ключевых событий
Фото: Real Betis Balompié / Автор невідомий
"Бетис" в своей истории до 2022 года выигрывал Кубок короля только дважды, последний раз - в 2005-м. "Валенсия" в этом турнире намного более успешный клуб (восемь трофеев), один из которых удалось выиграть относительно недавно - три сезона назад. Но исторический опыт кубковых финалов "летучим мышам" не помог: "вердибланкос" первыми забили в игровое время, а затем доказали своё превосходство над соперником и в серии пенальти. Титул уезжает в Севилью - но не к признанному гранду региона, а к более скромному "Бетису".
Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"
Голы: Иглесиас, 11 - Дуро, 30
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