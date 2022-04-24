  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Третий Кубок для вердибланкос. Видео обзор матча и серии пенальти Бетис - Валенсия 1:1 / 5:4 пен.
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий Кубок для вердибланкос. Видео обзор матча и серии пенальти Бетис - Валенсия 1:1 / 5:4 пен.

Испания
(1 голосов)

Видео голов и ключевых событий

Третий Кубок для вердибланкос. Видео обзор матча и серии пенальти Бетис - Валенсия 1:1 / 5:4 пен.

Фото: Real Betis Balompié / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" в своей истории до 2022 года выигрывал Кубок короля только дважды, последний раз - в 2005-м. "Валенсия" в этом турнире намного более успешный клуб (восемь трофеев), один из которых удалось выиграть относительно недавно - три сезона назад. Но исторический опыт кубковых финалов "летучим мышам" не помог: "вердибланкос" первыми забили в игровое время, а затем доказали своё превосходство над соперником и в серии пенальти. Титул уезжает в Севилью - но не к признанному гранду региона, а к более скромному "Бетису".

Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"
"Бетис" - "Валенсия" - 1:1 (по пен. 5:4)
Голы: Иглесиас, 11 - Дуро, 30

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...