Третий Кубок для вердибланкос. Видео обзор матча и серии пенальти Бетис - Валенсия 1:1 / 5:4 пен.

"Бетис" в своей истории до 2022 года выигрывал Кубок короля только дважды, последний раз - в 2005-м. "Валенсия" в этом турнире намного более успешный клуб (восемь трофеев), один из которых удалось выиграть относительно недавно - три сезона назад. Но исторический опыт кубковых финалов "летучим мышам" не помог: "вердибланкос" первыми забили в игровое время, а затем доказали своё превосходство над соперником и в серии пенальти. Титул уезжает в Севилью - но не к признанному гранду региона, а к более скромному "Бетису".

Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"

"Бетис" - "Валенсия" - 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Иглесиас, 11 - Дуро, 30