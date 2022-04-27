  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема о паненке в матче с Сити: Нужно было меняться
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема о паненке в матче с Сити: Нужно было меняться

Испания
(2 голосов)

До этого в матче Ла Лиги Карим не забил два пенальти

Бензема о паненке в матче с Сити: Нужно было меняться

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Карим Бензема рассказал, почему решил пробить пенальти в матче с "Манчестер Сити" именно паненкой. "Вратари изучили мою манеру", – приводит его слова BT Sport.

На 82-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид при счете 4:2 гости получили право пробить пенальти. Бензема пробил паненкой, а Эдерсон упал в левый от себя угол.

"Все вратари изучили мою манеру пробития пенальти, так что нужно было что-то изменить. Мой пенальти в ворота "Ман Сити" был хладнокровным", – сказал нападающий.

До этого Карим в матче Примеры с "Осасуной" (3:0) не реализовал два 11-метровых подряд.

В этом сезоне 34-летний нападающий провел 41 матч за "Реал", забил 41 гол и отдал 13 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде