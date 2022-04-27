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Бензема о паненке в матче с Сити: Нужно было меняться
До этого в матче Ла Лиги Карим не забил два пенальти
Фото: twitter.com/realmadrid
Карим Бензема рассказал, почему решил пробить пенальти в матче с "Манчестер Сити" именно паненкой. "Вратари изучили мою манеру", – приводит его слова BT Sport.
На 82-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид при счете 4:2 гости получили право пробить пенальти. Бензема пробил паненкой, а Эдерсон упал в левый от себя угол.
"Все вратари изучили мою манеру пробития пенальти, так что нужно было что-то изменить. Мой пенальти в ворота "Ман Сити" был хладнокровным", – сказал нападающий.
Karim Benzema; the coolest man in football ????#UCL pic.twitter.com/2SwoPyh1Kr— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 26, 2022
До этого Карим в матче Примеры с "Осасуной" (3:0) не реализовал два 11-метровых подряд.
В этом сезоне 34-летний нападающий провел 41 матч за "Реал", забил 41 гол и отдал 13 голевых передач.
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