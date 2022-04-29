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"Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе

Испания
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Битва за Килиана в самом разгаре

"Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти коротко прокомментировал слова Маурисио Почеттино о том, что Килиан Мбаппе останется в "ПСЖ".

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"Ну, иногда тренеры не говорят правды", - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го года. У звезды французского футбола два пути - либо продлить сделку с парижанами на космических условиях, либо исполнить мечту детства, перейдя в "Реал".

В текущем сезоне Килиан совершил 55 результативных действий (33+22) в 42-х играх.

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В статье: Карло Анчелотти Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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