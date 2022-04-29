"Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти коротко прокомментировал слова Маурисио Почеттино о том, что Килиан Мбаппе останется в "ПСЖ".

"Ну, иногда тренеры не говорят правды", - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги.

Carlo Ancelotti on Kylian Mbappé: “Pochettino said Mbappe will 100% stay? Well, sometimes coaches don't tell the truth…”, Real Madrid manager said. ⚪️???????? #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го года. У звезды французского футбола два пути - либо продлить сделку с парижанами на космических условиях, либо исполнить мечту детства, перейдя в "Реал".

В текущем сезоне Килиан совершил 55 результативных действий (33+22) в 42-х играх.