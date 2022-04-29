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"Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе
Битва за Килиана в самом разгаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти коротко прокомментировал слова Маурисио Почеттино о том, что Килиан Мбаппе останется в "ПСЖ".
"Ну, иногда тренеры не говорят правды", - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги.
Carlo Ancelotti on Kylian Mbappé: “Pochettino said Mbappe will 100% stay? Well, sometimes coaches don't tell the truth…”, Real Madrid manager said. ⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го года. У звезды французского футбола два пути - либо продлить сделку с парижанами на космических условиях, либо исполнить мечту детства, перейдя в "Реал".
В текущем сезоне Килиан совершил 55 результативных действий (33+22) в 42-х играх.
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