"Иногда тренеры не говорят правды". Анчелотти - о слова Почеттино касательно будущего Мбаппе

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти коротко прокомментировал слова Маурисио Почеттино о том, что Килиан Мбаппе останется в "ПСЖ".

"Ну, иногда тренеры не говорят правды", - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги.

Carlo Ancelotti on Kylian Mbappé: “Pochettino said Mbappe will 100% stay? Well, sometimes coaches don't tell the truth…”, Real Madrid manager said. ⚪️???????? #RealMadrid