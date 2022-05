Не впечатлил. Барселона не планируте летом выкупать контракт вингера английского клуба

Зимой каталонская "Барселона" на полгода арендовала у "Вулверхэмптона" испанца Адама Траоре. Известна его дальнейшая судьба.

Несмотря на опцию выкупа в 30 миллионов евро, каталонцы не намерены платить за вингера деньги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Barcelona have no intention to pay €30m buy option for Adama Traoré. The only way to keep him has always been a swap deal, with no money included in the negotiation with Wolves. ???????? #FCB



As of today, there are chances for Adama to come back at Wolves and then leave again.