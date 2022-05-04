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Не впечатлил. Барселона не планируте летом выкупать контракт вингера английского клуба
Каталонцам не нужны мышцы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Зимой каталонская "Барселона" на полгода арендовала у "Вулверхэмптона" испанца Адама Траоре. Известна его дальнейшая судьба.
Несмотря на опцию выкупа в 30 миллионов евро, каталонцы не намерены платить за вингера деньги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Barcelona have no intention to pay €30m buy option for Adama Traoré. The only way to keep him has always been a swap deal, with no money included in the negotiation with Wolves. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2022
As of today, there are chances for Adama to come back at Wolves and then leave again.
У Траоре есть лишь один шанс остаться в каталонском клубе - обмен на другого игрока. Возможно, речь идет о португальце Тринкао, который сейчас играет за "Вулверхэмптон", однако его контракт как раз принадлежит "Барсе".
На счету Адама в "сине-гранатовой" футболке 15 матчей и четыре голевые передачи.
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