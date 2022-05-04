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Не впечатлил. Барселона не планируте летом выкупать контракт вингера английского клуба

Испания
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Каталонцам не нужны мышцы

Не впечатлил. Барселона не планируте летом выкупать контракт вингера английского клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Зимой каталонская "Барселона" на полгода арендовала у "Вулверхэмптона" испанца Адама Траоре. Известна его дальнейшая судьба.

Несмотря на опцию выкупа в 30 миллионов евро, каталонцы не намерены платить за вингера деньги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

У Траоре есть лишь один шанс остаться в каталонском клубе - обмен на другого игрока. Возможно, речь идет о португальце Тринкао, который сейчас играет за "Вулверхэмптон", однако его контракт как раз принадлежит "Барсе".

На счету Адама в "сине-гранатовой" футболке 15 матчей и четыре голевые передачи.

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В статье: Барселона Адама Траоре
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