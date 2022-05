Примера. Леванте - Реал Сосьедад 2:1. Лягушки сохранили надежду на спасение

Удивительная команда "Леванте": с августа по декабрь включительно не выиграла ни единого матча в Ла Лиге, а с апреля рубится на равных с клубами из ТОП-6.

Сегодня был не матч, а сплошной огонь. Один лишь Хосе Луис Моралес сегодня мог оформлять хет-трик еще в первом тайме, но все три шанса запорол.

Тем же отвечали и баски, у которых Исак бил исключительно в перекладину, а Мерино и Горосабель - в голкипера. Серлот же и подавно не мог попасть в створ, когда его выводили на удар.

В общем, так дотянули до второго тайма, когда наконец проклятие снял плотным низовым ударом Мирамон, не забивавший до этого в Ла Лиге три года. Для "Леванте" забрезжил кое-какой свет в конце туннеля, но его быстро потушил гол Давида Сильвы головой (!) в ходе затяжной атаки.

2 - David Silva ???????? has scored only one headed goal in 44 games for @RealSociedadEN in @LaLigaEN (2) than in his previous 462 games between LaLIga & Premier League (3 combined); being his four headers in this competition away from home. Unusual#LevanteRealSociedad pic.twitter.com/bjVJk6ghuH