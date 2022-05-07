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Примера. Леванте - Реал Сосьедад 2:1. Лягушки сохранили надежду на спасение
Помог поздний пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
Удивительная команда "Леванте": с августа по декабрь включительно не выиграла ни единого матча в Ла Лиге, а с апреля рубится на равных с клубами из ТОП-6.
Сегодня был не матч, а сплошной огонь. Один лишь Хосе Луис Моралес сегодня мог оформлять хет-трик еще в первом тайме, но все три шанса запорол.
Тем же отвечали и баски, у которых Исак бил исключительно в перекладину, а Мерино и Горосабель - в голкипера. Серлот же и подавно не мог попасть в створ, когда его выводили на удар.
В общем, так дотянули до второго тайма, когда наконец проклятие снял плотным низовым ударом Мирамон, не забивавший до этого в Ла Лиге три года. Для "Леванте" забрезжил кое-какой свет в конце туннеля, но его быстро потушил гол Давида Сильвы головой (!) в ходе затяжной атаки.
2 - David Silva ???????? has scored only one headed goal in 44 games for @RealSociedadEN in @LaLigaEN (2) than in his previous 462 games between LaLIga & Premier League (3 combined); being his four headers in this competition away from home. Unusual#LevanteRealSociedad pic.twitter.com/bjVJk6ghuH— OptaJose (@OptaJose) May 6, 2022
"Лягушки" уже было отчаялись совсем, но внезапно на помощь пришел соперник. Зачем Диего Рико отмахнулся в своей штрафной - главная загадка вечера, но Гонсало Мелеро не стал ее разгадывать, а просто реализовал пенальти, принеся своим победу.
Шансов спастись от вылета у "Леванте" все еще мало - от 17-го места они отстают на 4 очка; впрочем, теперь можно хотя бы продолжить мечтать - уже немало в их ситуации.
Касательно "Ла Реала", то он сегодня упустил шанс выйти на 5-е место и остался 6-м с 56 баллами. Кризис в лагере басков, как ни крути.
35-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" - "Реал Сосьедад" - 2:1
Голы: Мирамон, 53, Мелеро, 90 (с пенальти) - Давид Сильва, 66
"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Дуарте (Постиго, 76), Везу, Сон - Радоя (Рохер Марти, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 63) - Дани Гомес (Барди, 62), Моралес (Мальса, 90+2)
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Мерино (Ильярраменди, 90+1), Субименди, Рафинья (Янузай, 84) - Давид Сильва - Исак (Порту, 84), Серлот
Предупреждения: Робер, 52, Постиго, 89 - Исак, 38, Рико, 87, Ле Норманн, 89
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