Барселона согласовала контракт с капитаном Челси

"Барселона" договорилась об условиях будущего контракта с игроком "Челси" Сесаром Аспиликуэтой. Как сообщает издание As, капитан лондонской команды будет получать 13 миллионов евро в год.

Контракт рассчитан на 2 года с опцией продления на третий. Пока что неизвестно, должна ли будет "Барселона" платить за Аспиликуэту ввиду того, что на "Челси" наложены санкции. В действующем контракте игрока предусмотрено автоматическое продление договора в случае игры в определенном количестве матчей за сезон. Агент игрока Жорже Мендеш решает данную проблему.

Помимо капитана Аспиликуэты, "Челси" также может отпустить в "Барселону" центрального защитника Андреаса Кристенсена и левого защитника Маркоса Алонсо.