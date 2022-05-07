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Барселона согласовала контракт с капитаном Челси
Зарплата – 13 миллионов евро в год
Фото: Sporting News
"Барселона" договорилась об условиях будущего контракта с игроком "Челси" Сесаром Аспиликуэтой. Как сообщает издание As, капитан лондонской команды будет получать 13 миллионов евро в год.
Контракт рассчитан на 2 года с опцией продления на третий. Пока что неизвестно, должна ли будет "Барселона" платить за Аспиликуэту ввиду того, что на "Челси" наложены санкции. В действующем контракте игрока предусмотрено автоматическое продление договора в случае игры в определенном количестве матчей за сезон. Агент игрока Жорже Мендеш решает данную проблему.
Помимо капитана Аспиликуэты, "Челси" также может отпустить в "Барселону" центрального защитника Андреаса Кристенсена и левого защитника Маркоса Алонсо.
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