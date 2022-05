Примера. Реал завершил чемпионат вполсилы, Леванте напоследок хлопнул дверью

"Бетис" третий раз подряд сыграл 0:0 в гостях с Мадридом - интересно, хоть у кого-то ранее была подобная серия?

По правде, "Реал" сегодня выложился примерно на 30-40%. Вроде, и атаковали, и обыгрывать пытались, но делали все осторожно, чтоб не дай бог не получить травму перед финалом ЛЧ. С таким отношением гол забить сложно.

Пожалуй, лучший голевой момент "Сливочные" упустили в начале второй половины, когда сперва Бензема, а затем Родриго не забили с близкого расстояния.

"Бетис" тоже не искрил фантазией, и кроме дальнего удара Виллиана Жозе и попытки Хоакина (оба - мимо) у них и вспомнить нечего. От определения "скучный" матч спасала только техника отдельных игроков - Фекир, Каналес, Модрич и Винисиус умудрялись оживлять трибуны даже вдалеке от ворот.

0 - Real Madrid have failed to score five games at Santiago Bernabéu in #LaLiga this season, their highest tally as local team in a single season in the competition level with 1984/95 & 1993/94 campaigns. Braking#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/LJ98jOOtlJ