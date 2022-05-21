Примера. Реал завершил чемпионат вполсилы, Леванте напоследок хлопнул дверью

"Бетис" третий раз подряд сыграл 0:0 в гостях с Мадридом - интересно, хоть у кого-то ранее была подобная серия?

По правде, "Реал" сегодня выложился примерно на 30-40%. Вроде, и атаковали, и обыгрывать пытались, но делали все осторожно, чтоб не дай бог не получить травму перед финалом ЛЧ. С таким отношением гол забить сложно.

Пожалуй, лучший голевой момент "Сливочные" упустили в начале второй половины, когда сперва Бензема, а затем Родриго не забили с близкого расстояния.

"Бетис" тоже не искрил фантазией, и кроме дальнего удара Виллиана Жозе и попытки Хоакина (оба - мимо) у них и вспомнить нечего. От определения "скучный" матч спасала только техника отдельных игроков - Фекир, Каналес, Модрич и Винисиус умудрялись оживлять трибуны даже вдалеке от ворот.

0 - Real Madrid have failed to score five games at Santiago Bernabéu in #LaLiga this season, their highest tally as local team in a single season in the competition level with 1984/95 & 1993/94 campaigns. Braking#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/LJ98jOOtlJ — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2022

Примерно с 70-й минуты на "Бернабеу" начался "сезон прощаний" - на поле вышли Марсело и Иско; обоих стадион приветствовал очень тепло.

Футбол же на этом окончательно закончился. Команды дождались свистка, и теперь всем нам остается ждать 28 мая, когда "Реал" выйдет на финал ЛЧ с "Ливерпулем". Если сегодня была разминка, то там все будет по-настоящему и даже больше.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 0:0

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди (Марсело, 70) - Модрич (Себальос, 70), Каземиро (Камавинга, 46), Кроос (Вальверде, 46) - Родриго (Иско, 70), Бензема, Винисиус

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Карвалью, 63) - Каналес (Тельо, 86), Фекир (Хоакин, 74), Хуанми (Борха Иглесиас, 73) - Виллиан Жозе (Родри, 63)

Очень жаль, что такой "Леванте" покидает Примеру, вот и все. Примерно начиная с конца марта команда Алессио Лиси играла на уровне ТОП-10 лиги, но все испортила ужасная осень-2021.

Про сегодняшний матч на "Вальекасе" можно сказать одно - это было шоу, в котором каждый показывал, что умел. "Леванте" победил, поскольку в его составе больше мастеров, способных делать разницу в конкретных эпизодах. Хосе Луис Моралес в этом плане вообще вне конкуренции - "Райо" о таком капитане может только мечтать.

В итоге мадридцы хоть и забили первыми, но пали жертвой давления гостей, пропуская и в позиционных атаках, и после контратаках, и после стандартов.

10 - Rayo Vallecano are winless their last ten home games in @LaLigaEN (D4 L6), their longest run without winning in the competition ever. Blocked#RayoLevante#Rayo pic.twitter.com/xOXDboi4Oq — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2022

Если "Лягушки" летом сохранят состав, уже через год ждем их обратно в элите, это 100%. Ну, а "Райо" надо усиливать состав - с этими парнями команда Андони Ираолы обречена постоянно бороться за выживание. В этом сезоне повезло, но не факт, что так будет и дальше.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Леванте" - 2:4

Голы: Альваро Гарсия, 18, Гвардиола, 61 (с пенальти) - Мелеро, 26, 45+1, Рохер Марти, 44, Коке, 76

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Марио Суарес (Комесанья, 61), Катена, Кевин Родригеш (Асенсио, 80) - Валентин, Унаи Лопес - Бебе (Силла, 71), Нтека (Сисс, 61), Альваро Гарсия - Гвардиола (Фалькао, 71)

"Леванте": Карденас - Коке (Везу, 85), Постиго, Робер, Сараччи (Мирамон, 63) - Моралес, Мелеро (Пепелу, 46), Радоя, Барди - Кантеро (Фараж, 87), Рохер Марти (Пубиль, 63)

Предупреждения: Сараччи, 55, Постиго, 75, Везу, 86