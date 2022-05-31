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Долгосрочная замена Бускетсу. Хави хочет видеть в Барсе португальца из Вулверхэмптона

Испания
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Разве Серхио возможно заменить?

Долгосрочная замена Бускетсу. Хави хочет видеть в Барсе португальца из Вулверхэмптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" летом может подписать Рубена Невеша из "Вулверхэмптона".

По информации Diario Sport, в нем лично заинтересован Хави и он успел провести небольшую беседу с португальцем. В Рубене наставник видит долгосрочную замену Серхио Бускетсу.

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Контракт Невеша с "волками" истекает летом 2023-го года, а потому каталонцы могут подписать его за скромную цену. Также за ним ведет охоту "Арсенал".

В прошедшем сезоне Невеш отыграл 36 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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