Долгосрочная замена Бускетсу. Хави хочет видеть в Барсе португальца из Вулверхэмптона

Каталонская "Барселона" летом может подписать Рубена Невеша из "Вулверхэмптона".

По информации Diario Sport, в нем лично заинтересован Хави и он успел провести небольшую беседу с португальцем. В Рубене наставник видит долгосрочную замену Серхио Бускетсу.

Контракт Невеша с "волками" истекает летом 2023-го года, а потому каталонцы могут подписать его за скромную цену. Также за ним ведет охоту "Арсенал".

В прошедшем сезоне Невеш отыграл 36 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.