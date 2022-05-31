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Долгосрочная замена Бускетсу. Хави хочет видеть в Барсе португальца из Вулверхэмптона
Разве Серхио возможно заменить?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" летом может подписать Рубена Невеша из "Вулверхэмптона".
По информации Diario Sport, в нем лично заинтересован Хави и он успел провести небольшую беседу с португальцем. В Рубене наставник видит долгосрочную замену Серхио Бускетсу.
Контракт Невеша с "волками" истекает летом 2023-го года, а потому каталонцы могут подписать его за скромную цену. Также за ним ведет охоту "Арсенал".
В прошедшем сезоне Невеш отыграл 36 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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