Суарес определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Бывший нападающий "Атлетико", "Барселоны" и "Ливерпуля" Луис Суарес может продолжить карьеру в Аргентине.

35-летний уругвайский футболист в ближайшее время станет игроком "Ривер Плейт", о чем пишет аргентинское издание Radio Mitre. Клуб может представить игрока на следующей недели. Представители двух сторон уже договорились о финансовых условиях контракта.

Отметим, что если трансфер состоится, что клуб из Аргентины подпишет Суареса на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Атлетико" истекает 30 июня.

Ранее была информация о том, что в услугах форварда заинтересованы итальянские "Фиорентина" и "Аталанта", а также "Астон Вилла".

В сезоне-2021/22 Суарес наиграл 45 матчей за "матрасников" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 3 результативные передачи.