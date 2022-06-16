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Суарес определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Уругваец поедет в Южную Америку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Атлетико", "Барселоны" и "Ливерпуля" Луис Суарес может продолжить карьеру в Аргентине.
35-летний уругвайский футболист в ближайшее время станет игроком "Ривер Плейт", о чем пишет аргентинское издание Radio Mitre. Клуб может представить игрока на следующей недели. Представители двух сторон уже договорились о финансовых условиях контракта.
Отметим, что если трансфер состоится, что клуб из Аргентины подпишет Суареса на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Атлетико" истекает 30 июня.
Ранее была информация о том, что в услугах форварда заинтересованы итальянские "Фиорентина" и "Аталанта", а также "Астон Вилла".
В сезоне-2021/22 Суарес наиграл 45 матчей за "матрасников" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 3 результативные передачи.
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